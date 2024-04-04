Eskişehir\'de Ayakkabı Dükkanı İşletmecisi Ramazan Bayramı\'na Hazır

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Eskişehir'de 26 yıldır ayakkabı dükkanı işletmecisi olan Ömer Başçı, Ramazan Bayramı'na hazır olduklarını ve vatandaşları beklediğini söyledi.

Odunpazarı ilçesi, 2 Eylül Caddesi'nde bir ayakkabı dükkanı işletmesine sahip olan 36 yaşındaki Ömer Başçı, Pandemiden bu yana işlerinin açıldığına ve bu bayram daha da heyecanlı olduğunu dile getirdi. 13 yaşında babasının dükkanında bu işe başladığını söyleyen Başçı, 26 yıldır hiç sıkılmadan baba mesleği olan işine devam ediyor. Vatandaşların işlerini son zamana bıraktığını ve bu sebepten yoğunlukların genellikle arefe günü olduğunu, Ramazan'ın son günlerinde "fedakar babaların" çoğunluk müşteri olduğunu söyleyen Ömer Başçı, ortalama fiyatların 500 TL civarında olduğunu da söyledi.

Baba mesleğini yıllardan beri sürdürdüğünü söyleyen Başçı, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi. "Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı bu sebepten işlerimiz yoğunlaşmaya başladı özellikle iftardan sonra kalabalıklaşmaya başladı. Bir de bizim milletimizde olan bir özellik var, her şeyi son zamana bıraktığı için hani arefe günüdür ondan bir gün öncedir bu günlerde işlerin daha yoğun olmasını bekliyoruz."

"Geçmiş bayramlara göre çok fazla bir yoğunluk farkı yok"

"Pandemi zamanında her yer kapalıyken benim gibi küçük esnaflar zor durumda kalmıştı ama şükür ki bu sene işlerimiz güzel ve yolunda ilerliyor. Ortalama fiyatlarımız 500 TL civarında. Vatandaşımız dükkanımıza geldiğinde ilk olarak çocuklarına sonra hanımlarına en sonda babalar yani kendilerine ayakkabı bakıyor. Bizim Türk toplumunda "fedakar baba" örnekleri çoktur bu sebepten arefe günlerinde genellikle babalar gelip ayakkabı bakıyor. Biz de vatandaşlarımızı bekliyoruz, heyecanlıyız. Herkese iyi ve mutlu bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR