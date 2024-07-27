Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir\'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda güvenlik güçleri ve diğer kurumların katılımıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik birimleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı ve uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, risk haritası, yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gereken tedbirler görüşülerek, sonraki dönem için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı.

27.07.2024 11:56
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Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınması gerekli tedbirler ile yapılması gereken faaliyetler değerlendirildi.

Kentte her çeşit bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını kaydeden Vali Aksoy; uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar ile mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, bütün kurumların katılımıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik birimleri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Daha sonra uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbirler ile yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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