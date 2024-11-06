Eskişehir\'de Beylikova İçin Ortak Toplantı Düzenlendi

Yerel

Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantı ile Beylikova için yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Beylikova Belediyesi yetkilileri arasında ortak toplantı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, Beylikova İlçesi'nde yapılacak çalışmalarla ve işbirliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya EBB Genel Sekreteri Recai Erdir, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve her 2 belediyenin bürokratları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR