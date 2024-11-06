Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantı ile Beylikova için yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirme yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Beylikova Belediyesi yetkilileri arasında ortak toplantı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, Beylikova İlçesi'nde yapılacak çalışmalarla ve işbirliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya EBB Genel Sekreteri Recai Erdir, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve her 2 belediyenin bürokratları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Beylikova İçin Ortak Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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