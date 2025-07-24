Eskişehir\'de Cam Sanatı ile Şaşırtan Hediyelikler

Eskişehir Odunpazarı'nda cam temelli hediyelik ürünler yapan Feza Erden, kenti ziyaret edenlerin Türkiye'de böyle bir işçiliğin olduğuna çoğu zaman şaşırdıklarını dile getirdi. Erden, "Çünkü cam sanatı denince akla hep İtalya'nın Murano Adası geliyor" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Odunpazarı'nda cam temelli hediyelik dükkan sahibi Feza Erden, eşiyle birlikte 10 yıldır cam sanatıyla ilgileniyorlar. Ürünlerinin genellikle kadınlara yönelik el yapımı cam takılar tasarımları yapıp ve sattıklarını dile getiren Erden, en çok tercih edilen ürünlerinin cam takılar olduğunu ve bunların yanında fizyon tekniğiyle hazırladıkları cam tablolarında ev hediyesi veya kurumsal hediye olarak sıkça tercih edildiğini dile getirdi. Feza Erden, "Hem turistik hem de yerli ziyaretçiler, Türkiye'de böyle bir işçiliğin olduğuna çoğu zaman şaşırıyor. Çünkü cam sanatı denince akla hep İtalya'nın Murano Adası geliyor. Oysa biz de aynı teknikleri kullanarak camı sanatla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Biz bu sanatı belediyenin kursundan öğrendik

Erden, "Biz eşimle birlikte bu sanatı belediyelerin açtığı kurslarda öğrendik, eşim daha çok yapım aşamasında kaldı ben de satış ve tasarım kısmına yöneldim. Bugün hem kadınlara özel cam takılar hem de şık ev aksesuarlarıyla müşterilerimize özgün ve yerli bir sanat sunmaktan gurur duyuyorum. Dükkanıma uğrayan herkes, camın ne kadar zarif bir hediyeye dönüşebileceğini kendi gözleriyle görebilir" ifadelerini kullandı.

Esnaf Feza Erden, yapım aşamasından bahsederek "Ürünlerin şeklinden ve boyutuna göre 15 dakika ile 4 saat arasında yapılıyor ve soğuması 10-12 saati bulabiliyor" dedi. - ESKİŞEHİR