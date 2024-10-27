Eskişehir'de Çifte Vatandaşlar Sandıklara Gitti - Son Dakika
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Eskişehir'de Çifte Vatandaşlar Sandıklara Gitti

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Eskişehir'de 3 sandıkta çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya başladı.

27.10.2024 18:23
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Eskişehir'deki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti

Bulgaristan genel seçimleri için Eskişehir'de 3 sandık kuruldu

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın:

"Soydaşlarımıza buradan oylarımızla katkıda bulunuyoruz"

"Eskişehir'de oy kullanma işlemleri seçim sandığında sabah saat 07.00 itibariyle başladı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 3 bin 500'ün üzerindeki çifte vatandaşın Bulgaristan genel seçimlerinde oy kullanabilmesi için kurulan 3 sandıkta sabah saatlerinde oy verme işlemleri başladı.

Bulgaristan'da son 4 yılda yapılan 7'nci seçimin oy kullanma işlemleri sabah erken saatlerde başladı. Eskişehir'de yaşayan 3 bin 500'ün üzerindeki çifte vatandaşın oy kullanması için Tepebaşı İlçesi'nde 2, Odunpazarı İlçesi'nde 1 sandık kuruldu. Çifte vatandaşların Bulgaristan kimlikleri ile giderek elektronik ortamda oy kullanabildikleri seçim, akşam 20.00'a kadar devam edecek.

"Soydaşlarımıza buradan oylarımızla katkıda bulunuyoruz"

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, "Bulgaristan'da yine bugün bütün soydaşlarımız ile seçim sandığının başında. Bizler de Türkiye'de çifte vatandaşlarımızın yoğun olarak ikamet etmiş olduğu yerlerde açılan sandıklarla Bulgaristan soydaşlarımıza buradan oylarımızla katkıda bulunuyoruz. 7'nci seçimi gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan'da son 4 senedir yaşanan siyasi istikrarsızlık burada yaşayan çifte vatandaşlarımızı ve bizleri de oldukça endişelendiriyor, aynı zamanda üzüyor. Bulgaristan'da umarım bu seçimde istikrarlı bir şekilde kurulacak olan hükümet icraatlerine başlar" dedi.

"Eskişehir'de oy kullanma işlemleri seçim sandığında sabah saat 07.00 itibariyle başladı"

Aydın, sözlerinin devamında, "Bugün Eskişehir'de oy kullanma işlemleri seçim sandığında sabah saat 07.00 itibariyle başladı, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek. Eskişehir'de biz 3 sandık kurduk. İlki Çankaya Mahallesi'nde Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde. Tepebaşı bölgesinde de 2 adet sandık var. Kardeşler Ortaokulu'nda ve Avukat Şahap Demirel İlkokulu'nda. Eskişehir'de 3 bin 500 üzerinde Seçmen olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir\'de Çifte Vatandaşlar Sandıklara Gitti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çifte Vatandaşlar Sandıklara Gitti - Son Dakika

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