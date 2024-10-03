Eskişehir'de Çocuklar İçin Etkinlikler - Son Dakika
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Eskişehir'de Çocuklar İçin Etkinlikler

Eskişehir\'de Çocuklar İçin Etkinlikler

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çocuklarla etkinlikler düzenleyerek sosyal entegrasyon sağladı.

03.10.2024 16:02
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Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, takip ve rehberlik ettikleri çocuklarla birlikte renkli etkinlikler gerçekleştirdi.

Çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklar için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede; çocukların sokakta değil, güvenli ortamlarda ailelerinin yanında ve okullarında sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, takip ve rehberlik ettikleri çocuklarla birlikte onları sosyal hayata entegre edecek ve moral kazandıracak bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler sıcak bir kahvaltı ile başlayadı. Ardından doğayla iç içe bir terapi yöntemi olan hipoterapi etkinliği gerçekleştirildi. Hipoterapi, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimlerine katkıda bulunurken, hayvanlarla kurdukları bağ onları rahatlatarak keyifli anlar yaşattı. Günün son durağı kütüphane gezisi oldu. Kitaplarla buluşan çocuklar, kütüphanede geçirdikleri zaman boyunca merak ettikleri konularla ilgili yeni bilgiler keşfettiler ve hayal dünyalarını genişlettiler.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların hayatlarını iyileştirmek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için tüm çabalarıyla yanlarında olduklarını ve her bir çocuğun hakkı olan güvenli bir çocukluk için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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