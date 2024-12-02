Eskişehir\'de Çocuklara Kışlık Yardım Etkinliği

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Eskişehir'de anlamlı bir etkinlik düzenleyen hayırseverler, müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyunların ardından 450 çocuğa kışlık bot, mont ve oyuncak dağıttı.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek, Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri ve Yıldız Tozu Yardımlaşma Grubu bu defa yüzlerce çocuğun kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi. Yoksul durumda olan ailelerin çocukları ile engelli bireylere destek olmayı amaçlayan hayırseverler, Odunpazarı Belediyesi ile gönüllülerin katkılarıyla günler süren hazırlığın ardından anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Odunpazarı Belediyesi Alaaddin Cafe'de gerçekleştirildi. Müzikler eşliğinde oynanan oyunlarla etkinliğe katılım gösteren 450 çocuk ve aileleri, gün boyunca gönüllerince eğlendi. Renkli anların yaşandığı eğlencenin ardından hayırseverler tarafından çocuklara kışlık bot, mont ve oyuncak dağıtıldı. Ayrıca ailelere de hayırseverlerin kendi aralarında topladıkları ikinci el montlar hediye edildi. Çocukların mutluluklarının yüzlerinden okunduğu etkinlikle ilgili memnuniyetlerini ifade eden aileler, kendilerine yardımcı olan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

"Allah onlardan razı olsun, beni çok mutlu ettiler."

Etkinlikle ilgili düşüncelerini belirten 12 yaşındaki selebral palsi hastası Elif Şen, "Etkinlik çok güzel, çok beğendim. Palyaçoyla beraber fotoğraf çekindik, dans ettik. Burada oyuncak, giyim eşyaları ve mısır dağıtıyorlar. Ben de oyuncak, bot ve mont alacağım. Onları çok seviyorum. Allah onlardan razı olsun, beni çok mutlu ettiler. Bu tarz etkinliklerin devamını istiyorum" dedi.

"Herhalde çocukları güldürmeyi kendilerine bir meslek edinmişler"

3 engelli çocuk babası Kamil Kalkmaz, "Etkinliklerde birçok yardımlar yapılıyor. Bot ve ayakkabı gibi diğer eşyalarla her türlü yardım sağlanıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Herhalde çocukları güldürmeyi kendilerine bir meslek edinmişler. Yaptıkları en güzel şey. Biliyorsunuz, bazı şeylere yetişemiyoruz. Bu konuda bizlere katkıları oluyor. Mesela benim 3 engelli çocuğum var, onlara yetişemiyorum. Yiyecek, giyecek ve yakacak gibi her türlü şeyde bize yardımları var. Hep birlikte tüm engelleri aşıyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Çocuklar mutlu olduklarında biz de mutlu oluyoruz"

Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri Başkanı Mesut Çavındar ise, şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 350 çocuğumuzun kışlık botunu sağladık. İlmek İlmek Bin Minik Yürek ve 4-5 grupla beraber böyle bir etkinliğe imza atmaya çalıştık. Bu etkinlikte çocuklarımızın kışlık botlarının yanı sıra montlarını, oyuncaklarını ve ikramlarını tedarik ettik. Güzel bir gün geçirmek adına bu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızla beraber oynuyoruz. Onlar eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Aylık olarak sürekli takip ettiğimiz yaklaşık 20 engelli bireyimiz de etkinliğimize katılım sağladı. Rutin olarak her türlü ihtiyaçlarını tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu tedarikleri ve bize gelen emanetleri buralara harcıyoruz. Çocuklar mutlu olduklarında biz de mutlu oluyoruz." - ESKİŞEHİR