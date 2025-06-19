Eskişehir\'de Çoklu Afet Tatbikatı Yapıldı

Eskişehir'de AFAD-RED senaryosu çerçevesinde 'Çoklu Afet Müdahale Masabaşı Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Odunpazarı merkezli 6.7 büyüklüğünde deprem senaryosunun ele alındığı tatbikatta koordinasyon, müdahale kapasitesi ve hazırlık seviyesi test edildi. Senaryo dahilinde endüstriyel kaza (kimyasal sızıntı), yolcu treni kazası ve havalimanında uçak kazası gibi çoklu afet durumları canlandırıldı. Tabikatta 23 afet grubu, 215 personel ve 46 araç aktif görev aldı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında toplandı. Tüm ihtiyaç ve talepler AFAD Başkanlığı ile anlık olarak paylaşıldı. - ESKİŞEHİR