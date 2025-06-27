Eskişehir'de Denetim: 259 Bin TL Ceza

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü'nce fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri konularla ilgili olarak 47 firmada bin 300 ürün kontrol edilirken, toplam 259 bin 612 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü'nün haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 20-26 Haziran 2025 tarihleri arasında il merkezinde ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri konularla ilgili olarak 47 firmada bin 300 ürün kontrol edildi. Haksız fiyat artışı çerçevesinde 17 firmada 85 ürün denetlendi. 6502 sayılı kanun çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda, ekiplerce tespit edilen aykırılıklar için toplam 259 bin 612 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı çerçevesinde yapılan denetimlerle ilgili raporlar ise kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR