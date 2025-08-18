Eskişehir'de Deprem Anması

Eskişehir'de Türk Ocağı 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te gerçekleşen deprem için anma paylaşımı yaptı.

Türk Ocağı, 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te gerçekleşen depremi anarak paylaşım yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Ya Rabbi! 17 Ağustos 1999 afeti gibi afetlerden vatanımızı, milletimizi esirge. Hakk'a yürüyenlerin mekanlarını cennet eyle, mağfiretinle muamele eyle. Hala bu acıyı, ızdırabı yaşayan ve sinesinde hissedenlere şefkat ve muhabbetle muamele eyle. Afetlerin daha feci olmasına yol açan kötü binaları ve şehirleri yapanlara akıl, izan ve vicdan ver" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR