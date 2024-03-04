Eskişehir'de Deprem Farkındalık Atölyesi Düzenlendi

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çocuk Hakları Birimi işbirliğiyle düzenlenen "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri başladı.

Deprem bilincinin oluşturulması ve deprem riskine hazırlıklı olunması amacıyla "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik Eskişehir'de düzenlenen "Deprem Farkındalık Atölyesi" ile günlük yaşamda hayat kurtaracak bilgiler aktarıldı.

EBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çocuk Hakları Birimi iş birliğiyle gerçekleşen atölyede, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı eğitmen personeli tarafından deprem oluşumu, Türkiye'nin deprem tehlike haritası ve deprem öncesi, sırası, sonrasında alınması gereken bireysel önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler grup çalışması ile deprem çantası etkinliği oyunu ile çanta içinde bulunması gereken malzemeleri eğlenerek öğrendi. Atölye sonunda her evde bir acil durum çantası bulunmasına önem veren Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere acil durum çantası hediye olarak verildi.

Öğrenci velileri de depreme yönelik farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik için EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve EBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.