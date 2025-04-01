Eskişehir\'de \'Dikkat Acemi Sürücü\' Notu Dikkat Çekti

Eskişehir'de Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda bir sürücünün aracının arkasına yazdığı 'Dikkat Acemi Sürücü' notu dikkat çekti.

Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda trafikte seyreden bir aracın arka camındaki 'Dikkat Acemi Sürücü' yazısı görenlerin ilgisini çekti. Sürücünün, diğer sürücüleri uyarmak ve gülümsetmek amacıyla yazdığı not, trafikte farkındalık oluşturdu. Yazı, yoldaki diğer sürücülerin dikkatini çekerek kısa sürede ilgi odağı oldu. - ESKİŞEHİR