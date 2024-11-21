Eskişehir\'de Diş Sağlığı ve İlk Yardım Eğitimi Protokolü

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ildeki 5-6 yaş çocuklara eğitim veren öğretmenlere "Aile Diş Hekimliği Hakkında Farkındalık Eğitimi" verilmesi amacıyla hazırlanan ve akabinde Eskişehir'de Lise Düzeyindeki Okullarda İlk Yardım Farkındalığının Artırılması iş birliği protokollerinin imza törenine katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, protokolü ile kentteki temel eğitim okullarında 5-6 yaş grubu öğrencilerine eğitim veren okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğretmenlerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından aile diş hekimliği farkındalık eğitimi verilmesinin amaçlandığını belirtti. Vali Aksoy, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliği ile gerçekleştirilecek olan bu eğitimler, öğretmenlerimizin çocuklarımıza doğru bilgileri aktarmaları ve ailelerini bilinçlendirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu protokol, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Aile diş hekimliği farkındalığı, çocukların küçük yaşlardan itibaren doğru diş bakım alışkanlıklarını kazanmaları açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitim ile öğretmenlerimiz çocukların diş sağlığı konusunda problemleri varsa aileleri bilgilendirerek Aile Diş Hekimliğine yönlendirme yapacak ve bilinçlenmelerine yardımcı olacak. Bu sayede, çocuklarımızın ve ailelerinin diş sağlığı konusundaki farkındalıkları artırılacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, protokol ile ilgili Vali Aksoy'a bilgi aktararak, 193 okulda 1173 öğretmene eğitim verilerek 18 bin öğrencinin ve ailelerinin bilinçlendirileceğini belirtti.

Lise Düzeyindeki Okullarda İlk Yardım Farkındalığının Artırılması

Ardından Vali Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hazırlanan Eskişehir'de Lise Düzeyindeki Okullarda İlk Yardım Farkındalığının Artırılması İş Birliği protokolü imza törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından ilk yardım eğitimlerinin verilmesinin planlandığı protokol imza töreninde konuşan Hüseyin Aksoy, "Bugün burada öğrencilerimizin sağlık bilgilerini ve ilk yardım becerilerini artırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolünü imzalıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği ile gerçekleştirilecek olan bu eğitimler, gençlerimizin muhtemel acil durumlarda nasıl müdahale edeceklerini bilmeleri açısından büyük bir önem taşımaktadır. İlk yardım, hayati tehlike oluşturan durumlarda doğru müdahale ile hayat kurtarma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, gençlerimizin bu bilgi ve becerilere sahip olması, toplumsal sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu eğitimlerle öğrencilerimizin sadece kendi güvenliklerini değil, aynı zamanda çevrelerindekilerin de güvenliğini sağlayabilecek bilgi donanımına sahip olmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca, bu tür projelerle öğrencilerimizin acil durumlarda soğukkanlılıkla ve doğru adımlarla hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim süreci boyunca öğrencilerimize teorik bilgiler verilmesinin yanı sıra, pratik uygulamalarla da bilgilerini pekiştirme imkanı sunacağız. Bu sayede, gençlerimiz muhtemel bir durumda bilinçli ve etkin bir şekilde hareket edebilecekler. Bugün imzaladığımız bu protokol, kurumlarımız arasındaki iş birliğinin de güzel bir örneğidir. Öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum. Bu önemli projeye katkı sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte, daha sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Protokol ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 7 bin 95 öğrenciye eğitim verileceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR