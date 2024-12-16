Eskişehir'de 'Dubai Lokumu' Trend Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de 'Dubai Lokumu' Trend Oluyor

Eskişehir\'de \'Dubai Lokumu\' Trend Oluyor

Dubai çikolatasının ardından Eskişehir'de kadayıf ve fıstık ile yapılan 'Dubai lokumu' talep görüyor.

16.12.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de son dönemde popüler olan ve her çeşidi çokça talep gören Dubai çikolatasına, yerli bir alternatif olarak Dubai lokumu üretildi.

İçerisinde kadayıf, Antep fıstığı ezmesi ve tahin bulunan Dubai çikolatası son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle hızla popülerlik kazanan Dubai çikolatası dünya genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de ilgi görüyor. Müşterilerinin taleplerine yetişmeye gayret eden esnaf ise, 'Dubai lokumu' isimli yeni bir lezzet ortaya çıkartarak farklı bir çözüm yolu buldu. Dubai çikolatasının lezzetini lokum ile harmanlayan ürünün kilo ile yaklaşık 900 liraya satıldığı öğrenilirken, esnaf vatandaşın ilgisinin yoğun olduğunu açıkladı.

İsmi popüler olduğu için insanlar da merak ediyor, almak istiyor

Kuruyemişçi esnafı Kamuran Ünlü, müşterilerinin Dubai çikolatası tarzı ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. Ünlü, konuyla ilgili olarak, "Dubai çikolatasından sonra biz de şimdi Dubai lokumu yaptık. İçeriği Dubai çikolatasıyla aynı; kadayıf, tahin ve Antep fıstığı ezmesi. Ürünümüz şu anda çok talep görüyor. Zaten hemen hemen bütün çikolata firmaları şu dönemde ürün çıkartıyor. Tabii ki ismi popüler olduğu için insanlar da merak ediyor, almak istiyor. Onun dışında bence normal bir çikolata. Vatandaşın bir kısmı sürekli soruyor, bir kısmı da her yerde gördüğü için artık çok tepkili. Esnaf olarak Dubai çikolatası yüzünden ikiye bölünmüş durumdayız. Dubai lokumu belli bir kesime hitap ediyor. Şu an Dubai lokumunun kilosu 900 lira civarı. Dubai çikolatasında ise 100 gramlık paketler 200 lira bandında satılıyor, gramaja göre değişiyor. Tabii bunu belirleyen şey kesinlikle içindeki fıstık oranı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 'Dubai Lokumu' Trend Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Dubai Lokumu' Trend Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.