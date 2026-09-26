Eskişehir'de emekliler, AYM eyleminde ölen emekli polis için Hamamyolu'na yürüdü. - Son Dakika
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Eskişehir'de emekliler, AYM eyleminde ölen emekli polis için Hamamyolu'na yürüdü.

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Eskişehir\'de emekliler, AYM eyleminde ölen emekli polis için Hamamyolu\'na yürüdü.
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Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Köprübaşı'nda toplanan yüzlerce kişi, AYM önünde seyyanen zam eylemi sırasında yaşamına son veren emekli polis memuru için Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü. Sendika başkanı, emeklilerin onurlu yaşam istediğini söyledi.

(ESKİŞEHİR)- Ankara'da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde emekli derneklerinin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için Eskişehir'de yüzlerce kişi, Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Köprübaşı'nda toplanarak sloganlarla Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Köprübaşı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Ankara'da AYM önünde emekli derneklerinin seyannen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu için eylem yaptı. Vatandaşlar, slogan ve pankartlarla Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü.

"TÜM EMEKLİLERİ DERİNDEN SARSTI"

Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun son sosyal medya paylaşımını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun sosyal medyadaki son paylaşımı '25 Eylül 2026 Cuma günü AYM önünde basın açıklaması yapılacak. Sen yoksan bir eksik olacak. Ben gelmesem ne olacak deme! Birlikten kuvvet doğar. Anayasal hak olan insan gibi yaşamak ve geçinebilmek için sesimizi duyuralım. Sen içimizdeki haykırışlarımızı duyuyorsun. Amin' diye bir mesaj atmış. Dün ülkemizin 61 kentinde birden insanca yaşam haklarımız, taleplerimiz ve demokratik Türkiye için yine alanlardaydık. Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin önündeki hakkımız olan seyyanen zam için bir araya gelen emeklilerin eyleminde yaşanan intihar girişimi sonrası, hastanedeki tüm çabalara rağmen emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesi, bizleri çok üzdü ve derinden sarstı" dedi.

"MİLYONLARCA EMEKLİ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ALTINDA YAŞIYOR"

Yaşam koşullarının ağırlaştığı toplumsal tablonun sorumlusunun iktidar olduğunu söyleyen Şanlı, "Milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığı bu tablo, yıllardır uygulanan ekonomi ve emekli politikalarından bağımsız değildir. Emeklinin gün be gün aylığını eriten, yaşam koşullarını ağırlaştıran ve insanca yaşam taleplerini karşılıksız bırakan saray iktidarı, bu toplumsal tablonun tek sorumlusudur. Buradan saray iktidarına sesleniyoruz: 'Para için değil, onurumuz için'. Bu sözü sakın unutmayın! Bir yanda türlü vurgunlarla servetine servet katan bir avuç azınlık, diğer yanda ise bir ömür boyu çalışan ve sefalete mahkum edilen milyonlarca emekli var" diye konuştu.

"EMEKLİLERİN YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Şanlı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Emekliler sadaka istemiyor! Bir ömür boyu çalışarak kazandıkları haklarını, insanca yaşayabilecekleri bir aylığı ve demokratik bir Türkiye'de onurlu bir yaşam istiyorlar. Emeklilerin yoksulluğa mahkum edilmesine sessiz kalmayacağız. Onurlu bir yaşam için örgütlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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