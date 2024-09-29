Eskişehir\'de Emniyet Ziyareti

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Eskişehir'de geçmişte İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Daha önceki yıllarda Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Mustafa Şahin, Eskişehir'e geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştiren Dinç ve Şahin, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile görüştü. İl Emniyet Müdürlüğü nazik ziyaretlerinden dolayı Dinç ve Şahin'e teşekkür ederken, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR