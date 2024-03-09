Eskişehir'de Farını Kıran Sürücüyle Arkadaş Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Farını Kıran Sürücüyle Arkadaş Oldu

Eskişehir\'de Farını Kıran Sürücüyle Arkadaş Oldu

Eskişehir'de park halindeki aracının farını kıran sürücü tarafından bırakılan notu okuyan Osman Karanfil, kazayı yapan Burak Büyüktaş'la arkadaş oldu. Karanfil, Büyüktaş'ın ısrarı sonucu hasarın ücretini kabul etti ve yeni bir far aldı. İki arkadaş bir gün görüşüp, sohbet etmek için plan yaptı.

09.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Eskişehir'de park halindeki aracının farını kıran sürücü tarafından bırakılan "Sol ön farını yanlışlıkla kırdım. Beni ara kardeşim" yazılı notu okuyan Osman Karanfil, kazayı yapan Burak Büyüktaş'la bu vesileyle arkadaş oldu.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'ne geçtiğimiz günlerde Tofaş marka ve 26 GE 576 plakalı aracını park eden Osman Karanfil, otomobilinin yanına geldiğinde kötü bir manzara ile karşılaştı. Karanfil, aracının sol ön farının kırıldığını fark etti. Aracına binmek için yönelen araç sahibi ufak bir notu fark etti. Not kağıdını eline alan Karanfil, "Sol ön farını yanlışlıkla kırdım. Beni ara kardeşim" yazısını okudu. Notu yazan kişiyle helalleşmek için bırakılan numarayı arayan, bir fabrikada forklift şoförü olarak çalışan Osman Karanfil, kazara farını kıran Burak Büyüktaş'la görüştü. Farın önemli olmadığını ve düşüncesi için sürücüye teşekkür eden Osman Karanfil, Büyüktaş'ın ısrarı sonucu hasarın ücretini kabul etti. İnternetten havale edilen parayla yeni bir far alan Karanfil, Burak Büyüktaş ile kaza vesilesiyle arkadaş oldu. İki arkadaş bir gün görüşüp, sohbet etmek ve çay içmek için bir plan dahi yaptı.

"Duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim"

Başından geçenleri anlatan ve Burak Büyüktaş'a ince düşüncesinden dolayı teşekkür eden Osman Karanfil, trafikteki diğer sürücüleri ise sağduyu konusunda uyardı. Kaza ile ilgili karanfil şöyle konuştu;

"Akşam saat 9-10 sıralarında aracımı şuan ki yere park etmiştim. Diğer arkadaş aracıma çarpmış. Park halinde geri geri gelirken görmediğini söyledi ve çok güzel bir not bırakmış. Kendisine duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben karşılığında bir masraf istemedim. Kendisi biraz duyarlı olduğu için, 'ben masrafınızı karşılayacağım' dedi. Bu yüzden, ben de kabul ettim artık. Yani normalde çok büyütülecek bir şey değil ama yine de duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Bu yazıyı görünceye kadar bir şey hissetmedim aslında. Bu yazıyı gördükten sonra zaten hemen aradım. Aynı şekilde benim de başıma gelse ben de aynı şekilde yapardım. Notta, 'Sol ön farını yanlışlıkla kırdım. Beni ara kardeşim' yazıyor. Ben de gece rahat uyuması için sadece teşekkür amaçlı aradım. Gece rahat uyacağını söyledi. Sadece onu söyledi, 'bir hata yaptım' dedi. Gelmek istedi ama işinden dolayı gelemedi. Ama masrafımı karşıladı. Çarpıp kaçmalar çok oluyor. Yani ben o durumlarda o arkadaşları kınıyorum. Yani öyle bırakıp bakıp kaçmak olmuyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Farını Kıran Sürücüyle Arkadaş Oldu - Son Dakika

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