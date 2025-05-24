Eskişehir'de Filistin İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
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Eskişehir'de Filistin İçin Sessiz Yürüyüş

Eskişehir\'de Filistin İçin Sessiz Yürüyüş
24.05.2025 16:25
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Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin'deki savaşa dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Eskişehir'de Tıp Fakültesi öğrencileri ile vatandaşlar, Filistin'de gerçekleşen savaşa ve özellikle sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Eskişehir Adalar mevkiinde meydana gelen sessiz yürüyüş. hekim ve sivil kaybına dikkat çekti. Yürüyüşte, 'Hekimlerden sessiz yürüyüş: Zulme ve soykırıma dur demek İçin!' yazılı pankartlar taşınarak mesaj verildi. Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayrakları ve üzerinde 'Doctors Stand With Palestine' (Doktorlar Filistin'in Yanında) yazan pankartlarla Filistin halkına desteklerini dile getirdi. Bazı sağlık çalışanlarının beyaz önlüklerine kırmızı el izleri basarak, sağlık hizmeti verirken şiddete maruz kalan meslektaşlarına farkındalık oluşturmaya çalıştığı görüldü. Eylemciler tarafından taşınan pankartlarda, 'Terörün örgütüne de devletine de karşıyız' ve 'Beyaz önlüklerimiz kana bulaşmasın' gibi ifadelerle hem terörün her türlüsüne karşı oldukları hem de sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Gerçekleşen sessiz yürüyüşte yaklaşık 20 ila 25 Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin'deki çatışmalarda yaşanan sivil kayıplara ve şiddetin sağlık çalışanları üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

"Gözyaşının dini olmaz"

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Kadir Yılmaz. meslektaşlarının kan izlerini kalplerinde taşıdığını belirterek, "İnfaz edilen meslektaşlarımızın kan izlerini kalbimizde taşıyarak toplandık. Susmanın ihanete dönüştüğü bir zamanda susmamak için buradayız. Bizler gözyaşının dini olmaz diyen vicdan sahibi insanlarız. Bizler mazlumun din dil ve ırkına bakmaksızın şahit olunan her vahşetin karşısında durulması gerektiğinin farkında olan insanlarız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Filistin İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika

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