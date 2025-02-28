Eskişehir'de Geri Kayan Araç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Geri Kayan Araç Kazaya Neden Oldu

Eskişehir'de geri kayan araç, diğer otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına sebep oldu.

28.02.2025 15:44
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Bir anda geri kaymaya başlayan araç, arkasındaki otomobile çarptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri kayan araç, kendiyle aynı yönde gelen araca çarptı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen iki araçtan, B.B., idaresindeki 26 AKU 153 plakalı öndeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle ger geri kaymaya başladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, arkasından gelen S.K. idaresindeki, 25 TP 109 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle S.K. ve yanında bulunan K.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan iki kişi, ilk müdahillerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Geri Kayan Araç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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