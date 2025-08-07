Eskişehir'de Gıda Denetimi: 1.3 Milyon TL Ceza

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 1 milyon 307 bin 311 TL para cezası uyguladığı belirtildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-6 Ağustos tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; bin 105 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 48 adet ithalat işlemleri, 181 adet ihracat işlemleri, 8 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 6 adet idari yaptırım ve 3 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 1 milyon 307 bin 311 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR