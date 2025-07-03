Eskişehir'de Gıda Denetiminde 926 Bin TL Ceza

Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gıda denetimlerinde 11 idari yaptırım uygulanırken, 926 bin 322 TL para cezası kesildi.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı amacıyla gerçekleştirdiği denetimler sürüyor. Bu çerçevede, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce, 925 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 56 numune alımı, 163 ithalat ve 551 ihracat işlemleri gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda 11 idari yaptırım ve 926 bin 322 TL para cezası uygulanırken, 4 imha ve 3 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR