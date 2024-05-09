Eskişehir\'de Han Arıcılık Projesi Açıldı

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Eskişehir'in Han İlçesi'nde, 'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor' projesi çerçevesinde ayni desteklerin teslimi ile Arıcılık Mesleğini Öğrenme ve İcra Etme Eğitim Alanı'nın açılışı için tören düzenlendi.

Han İlçesi'nin Gökçekuyu Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 'Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Programı' ve 'Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nin arıcılık bileşeninin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan 'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor' projesi çerçevesinde üreticilere verilecek ayni destekler, düzenlenen törenle teslim edilerek yine proje çerçevesinde tesis edilen Arıcılık Mesleğini Öğrenme ve İcra Etme Eğitim Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Han Kaymakamı Osman Türk, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir DSİ 3'üncü Bölge Müdürü Kağan Şan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çiftçilerin katılımıyla düzenlenen törende 19 arıcı adayına 125 adet Çift Katlı Arılı Hibe Kovan teslim edildi. Ayrıca Arıcılık Mesleğini Öğrenme ve İcra Etme Eğitim Alanı'nın açılışı yapıldı.

Kırsal yaşam alanı oluşturmak amaçlanıyor

'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor Projesi', 'Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nin bir bileşeni olan arıcılık faaliyetlerinin desteklenerek hedef bölgede yaygınlaştırılması, doğal kaynakların doğru yönetilmesi, genetik kaynakların, biyoçeşitliliğin ve kültürel değerlerinkorunmasıvedevamlılığınınsağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, kadın çiftçiler ve eğitimli genç çiftçilerin üretime yönlendirilerek aile çiftçiliğinin desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi; Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Programı çerçevesinde bakanlık, Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Baytemiz Enerji Elektrik Üretim İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından destekleniyor. Ana proje olan 'Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi' çerçevesinde ise genel olarak pilot köy olarak seçilerek yeniden dizayn edilen ve 'Ekolojik Köy Gökçekuyu' olarak tanımlanan Gökçekuyu Mahallesi'nde, tarım ve turizmin entegre edilip geliştirilmesi ile yöre halkının sosyoekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlamak ve bu sayede hedef bölgede kırsal yaşamı sürdürülebilir kılarak başta Frig Vadisi'nde bulunan Han, Seyitgazi ve Çifteler İlçesi2nin kırsal mahalleleri olmak üzere, Eskişehir ve Türkiye'nin diğer kırsal yaşam alanlarına rol model olacak, refah seviyesi artmış, istihdam problemi çözülmüş, köyden kente göçün önüne geçmiş ve hatta köye tersine göçü başlatarak her açıdan gelişmiş ekolojik yaşamaya imkan sağlayan bir kırsal yaşam alanı oluşturmak amaçlanıyor.

Projede 5 yıllık süre içerisinde 60 milyon TL yatırım yapılması hedefleniyor

21 adet kamu-özel kurumu ve kuruluşunca desteklenen ve 9 milyon TL yatırım yapılarak hayata geçirilen projede 5 yıllık süre içerisinde 60 milyon TL yatırım yapılması hedefleniyor. Projede an itibariyle 590 bin adet yüzde 100 hibe fide desteği ile çiftçi elinde 590 dekar lavanta bahçesi oluşturuldu. Çiftlik Hayvanı Ziyaret Durakları (Mutlu Buzağı Kampı, Arkadaşım Eşek Diyarı, İnatçı Arkadaşlardan Süt İkram Noktası, Yaramaz Oğlakların Seyir Tepesi, Frig Kuzu Kreşi, Koyun Kuzu Kavuşma Alanı, Midas Tavuk Krallığı), Dört Mevsim Çilek Serası, Frig Cafe (Yörük Çadırı), Gözleme Evi ve Frig Standı tesis edildi. Yönlendirme ve Tanıtım tabelaları yerleştirildi. Proje uygulama alanı olarak kullanılan eski köy okulunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tahsisi yapılarak tadilatı gerçekleştirildi. 1-3 Yıl içerisinde Frig Vadisi Tur Otobüsü Temini, Frig Evleri Konaklama Tesisleri, Kulapa Mandırası Tesisi ve Lavanta Yağı Distilasyon Tesisi'nin kurulması planlanıyor. - ESKİŞEHİR