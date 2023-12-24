 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Hatay portakalları satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Hatay portakalları satışa çıktı

Eskişehir'de Hatay'ın Erzin ilçesinden getirilen portakallar, kilosu 10 liradan satışa sunuldu. Pazarcılar, üretim bolluğuna rağmen hava şartlarından dolayı satışların düşük olduğunu belirtiyor.

Eskişehir\'de Hatay portakalları satışa çıktı
24.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Eskişehir'de Hatay'ın Erzin ilçesinden getirilen portakalların satışı başladı. Tezgahta kilosu 10 liraya yerini alan portakal alıcısını bekliyor.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi İmar Sokakta haftada çarşamba ve cumartesi günleri, kurulan pazarda Hatay portakallarının, vatandaşların ulaşabileceği bir fiyatta olmasına rağmen, üretim bolluğundan dolayı zaman zaman tüketiminde sorun yaşanabildiği belirtiliyor. Bu sene portakala rağbetin olduğunu ama ürün çokluğundan dolayı ürün satışında sorun olabildiğini dile getiren pazarcı esnafına göre, hava şartlarından dolayı satışların birkaç gün öncesine oranla daha düşük olduğu ileri sürülüyor. Kimi pazarcıya göre ise yılbaşına az bir süre kala satışların artacağı beklentisi olduğu söyleniyor.

"Hasta olmaktansa portakal yiyin"

Deprem bölgesinden gelen portakalın satışı hakkında konuşan pazarcı esnafı, "Havalar sıcak gittiği için pek talep olmuyor. Havalar soğuduğu zaman ise portakal tüketimi artıyor. Ondan dolayı şu aralar piyasalarda durgunluk var. İnşallah Allah izin verirse satışlar olacak. Kışın portakal iyidir, hasta olmaktansa portakal yiyin. Portakal C vitaminidir, iyidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Odunpazarı, Eskişehir, Hatay, Tarım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hatay portakalları satışa çıktı - Son Dakika


11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi

Son Dakika
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:48:41. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hatay portakalları satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement