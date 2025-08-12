Eskişehir\'de Heykel Kovası Çöple Dolduruldu

Eskişehir'de kent merkezindeki elinde kova olan çocuk heykelinin kovasına atılan çöpler nedeniyle ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan İki Eylül Caddesi üzerinde Porsuk Çayı'nın kenarında bazı heykeller bulunuyor. Heykellerin önünde her gün çok sayıda turist ve vatandaş fotoğraf çekinirken, elinde kova olan bir çocuk heykeline bırakılan çöpler göze çarptı. Bazı duyarsız şahısların atıklarını çevredeki çöp kutuları yerine heykel kovaya atmayı tercih etmesi nedeniyle ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Şehir estetiğini olumsuz yönde etkileyen bu görüntü, çevreden geçen vatandaşların tepkisine sebep oldu. - ESKİŞEHİR