Eskişehir\'de Bisiklet, Scooter ve Motosiklet Kullanımı Artıyor

Yerel

Eskişehir'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hem toplu taşıma ücreti vermemek hem de kent trafiğinden kaçınmak isteyen vatandaşlar bisiklet, scooter ve motosiklet gibi iki tekerlekli araçların kullanımını artmaya başladı.

Vatandaşlar yavaş yavaş kış şartlarını geride bırakırken, havaların güzelleşmesiyle garajlarda ve bodrumlarda tutulan iki tekerlekli araçların kullanımı da yaygınlaşıyor. Havaların ısınması sonucunda toplu taşıma ücreti vermemek ve kent içerisindeki yoğun trafikten kaçınmak isteyen bazı vatandaşlar hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Birok vatandaş, bisiklet kullanmayı tercih ederken, bazıları da scooter ve motosiklet ile ulaşım ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Kentin genel olarak düzlük bir arazi olması nedeniyle bu tercihlerinin kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını belirten sürücüler, park yeri bulmak konusunda da sorun yaşamadıklarını dile getiriyor.

"Bisiklet kullandığınızda hem zamandan, hem paradan, hem de yoldan tasarruf ediyorsunuz"

Eskişehir'de ulaşım konusunda en rahat aracın bisiklet olduğunu söyleyen bisiklet kullanıcısı Bahri Ünal, kentin düzlük bir arazi olması nedeniyle bisiklet kullanmanın kendisine ayrı bir rahatlık sağladığını ifade etti. Ünal, "Tramvay yolu gibi güvenli gidebileceğiniz yer sayısı bol. En kolay ulaşım yolu ve aynı şekilde ucuz. Biliyorsunuz, otobüs ve dolmuş çok fiyatları. Bu nedenle öğrencilerin cebini yakıyor. Ben de o yüzden bisiklet kullanıyorum. Küçük olduğu için yani aralardan sıvışabiliyorsunuz. Bu her ne kadar güvenli olmasa da trafik sıkıştığında dolmuştaki gibi bekleme durumlarınız olmuyor. O yüzden bisiklet güzel. Eskişehir'in trafiği diğer şehirlerle kıyaslandığında çok kötü değil aslında. Ama bazen kalabalık oluyor, gerçekten insanı yoruyor. Kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun, yayalara zorluk çıkarıyor ama yani yine fena değil. Bisikletle gidilebilecek düzeyde. Bisiklet kullandığınızda hem zamandan, hem paradan, hem de yoldan tasarruf ediyorsunuz. Ara sokaklardan falan geçmek çok daha kolay oluyor" dedi.

"Sürekli scooter kullandığım için bunun artısını fazlasıyla yaşıyorum"

Scooter kullanıcısı Dursun Höçük, kent merkezlerinin yoğun olması nedeniyle bazı durumlarda otomobil kullanmanın yorucu olduğundan bahsederek, "Hem Eskişehir'in hem de diğer illerin çarşısı sürekli yoğun oluyor. Arabalar çok yakın duruyorlar. Motosikletin de geçemediği zamanlar oluyor. Ama scooter, motosikletin giremediği yerlere kolaylıkla girebiliyor. Onun için scooter kullanmayı tercih ediyorum. Bir yere 5 dakikada yetişmem gerekiyorsa arabayla 10 dakika iken, toplu taşıma aracıyla yarım saat sürüyorken, scooterla istediğim zaman yetişebiliyorum. Sürekli scooter kullandığım için bunun artısını fazlasıyla yaşıyorum. O yüzden trafiğin bana herhangi bir etkisi olmuyor. Araba kullansam daha bezdirici olabilirdi. Trafiği ve toplu taşıma araçlarını beklemek konusunda sorunlar yaşayabilirdim. Mesela yolda giderken ışık mı var? Kaldırıma çıkıyorum, scooter ile hemen 2 dakikada o sorunu çözmüş oluyorum. Acelesi olan insanların kullanılabileceği bir şey. Mesela iş yerine mi gidecek? Yarım saat geç mi kaldı? Metrobüs veya araba kullanmaktansa scootera atlayıp yarım saat gidilecek yol 10 dakikada gidilebilir" şeklinde konuştu.

"Eskişehir'in bir akşam trafiği var, küçücük şehirde o kadar araba sığmıyor"

Motosiklet kullanıcısı Murat Seyhan ise, otomobil kullanmayarak en çok park sorunu konusunda rahatladığını aktararak şu sözleri kaydetti:

"Biliyorsunuz park sorunu Eskişehir'de çok fazla var. Motosiklette böyle bir problem olmuyor. Az yakıyor, trafiğe takılmıyorsun. Böyle kolaylıkları olduğu için motosiklet daha çok tercih ediliyor. Eskişehir'in bir akşam trafiği var, küçücük şehirde o kadar araba sığmıyor. Motosiklet akşam trafiğinden kurtulmana yarıyor. Sağdan soldan kaçıp gidiyorsun. O nedenle otomobil yerine motosiklet kullanmak daha rahat. Ama Eskişehir'de motosiklet kullanımı biraz kötü ya da kullanıcılar biraz deneyimsiz. O yüzden trafiği biraz karıştırıyorlar. Yani düzgünce eğitimini alıp, kasklarını ve kıyafetlerini tamamlayıp öyle trafiğe çıkmalarını tavsiye ederim. Otomobil kullanmaktansa motor kullanmak özellikle Eskişehir'de hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlar." - ESKİŞEHİR