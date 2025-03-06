Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de 2024 yılında ortalama ilk evlenme yaşının erkeklerde 28,8, kadınlarda ise 26,6 olduğunu açıkladı.
TÜİK, 'İstatistiklerle Kadın, 2024' verilerini yayımladı. Paylaşılan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Evlenme İstatistiklerine göre, resmi olarak ilk evliliğini 2024 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 25,8 iken, erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşı 28,3 oldu. Eskişehir'de ise 2024 yılında ortalama ilk evlenme yaşının erkeklerde 28,8, kadınlarda 26,6 olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de İlk Evlilik Yaşları Açıklandı - Son Dakika
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