Eskişehir'de sokaklarda yaşayan ve yerleştirildiği otelden atılan kanser hastası İbrahim Başaran, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatı ile özel bir huzurevine yerleştirildi.
Eskişehir'de akciğer kanseriyle mücadele eden 57 yaşındaki İbrahim Başaran, kalacak yeri olmadığı için Eskişehir Valiliği tarafından bir otele yerleştirilmişti. Mücadele ettiği akciğer kanserinden dolayı hastaneye gitmek için birkaç defa ambulans çağırmak durumunda kaldığını belirten Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia etti. Valiliğin bilgisi dışında gelişen olaylar sonrasında yerleştirildiği otelden kovulan ve birkaç gündür kentteki hastanelerin acil servislerinde yatan Başaran, İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberle tekrar gündeme geldi. Haber sonrasında konuyla bizzat ilgilenen Vali Hüseyin Aksoy, İbrahim Başrana'nın özel bir huzurevine yatırılmasını sağladı.
Eskişehir Valiliği, İbrahim Başaran'ın huzurevine yerleştirildiğini ise sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:
"Bugün bazı yayın organlarında 'Valiliğin Yerleştirdiği Otelden Çıkartılan Akciğer Kanseri Vatandaş Evsiz Kaldı' başlıklı haberde adı geçen İbrahim Başaran adlı vatandaşımız, 15 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda özel bir huzurevine yerleştirilmiştir." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de kanser hastası İbrahim Başaran özel bir huzurevine yerleştirildi - Son Dakika
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