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Eskişehir'de Karton ve Plastik Toplayan Minik Çocuklar - Son Dakika
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Eskişehir'de Karton ve Plastik Toplayan Minik Çocuklar

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi'nde karton ve plastik toplayan 3 çocuğun durumu, görenlerin yüreğini sızlattı. Yaşıtları okulda olan çocuklar, geri dönüşüm kutuları yanında karton ve benzeri materyaller topluyor. Eksi sıcaklıklara rağmen bu zorlu işi yapan çocukların durumu, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Eskişehir\'de Karton ve Plastik Toplayan Minik Çocuklar
29.12.2023 - 10:21,
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Eskişehir'de ara sokaklarda karton ve plastik toplayan minik çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokak'ta karton toplayan 3 çocuğun halleri yürek burktu. Yaşıtları okulda olan çocukların geri dönüşüm kutuları yanında karton ve benzeri materyaller topladığı görüldü. Sabah saatlerinde eksi sıcaklıklara kadar düşen hava şartları düşünüldüğünde çocukların yaptığı işin ağırlığı daha net bir şekilde göze çarptı. Çocukların durumları yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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