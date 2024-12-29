Eskişehir'de bulunan Atilla Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleşen 'Keçelerin Dansı' sergisi, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Yenibağlar Mahallesi'nde düzenlenen sergi sanatseverleri bir araya getirirken keçecilik sanatını tanıttı. Geleneksel el sanatları ile modern sanatın birleşimi olan bu sergi, ziyaretçilerine güzel anlar yaşattı. Sergide, keçelerden yapılmış birbirinden farklı birçok eser yer aldı. Ziyaretçiler keçenin dokusuyla ortaya çıkan eserleri inceledi. Eğitmen Sonnur Uğurluel ve öğrencilerinin emeği ile gerçekleşen sergide, ziyaretçiler fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de 'Keçelerin Dansı' Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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