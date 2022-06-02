Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 3 Haziran'da açılıyor. Plaj, yaz boyu misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajında 2022 yaz dönemi sezonu, 3 Haziran itibariyle başlıyor.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı Kentpark'ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bugünlerde misafirlerine serinleme keyfini yaşatacak.

Yapay plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar da görev yapacak.

0-6 yaş grubu çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücreti 50 TL; tesis içerisinde bulunan havuzlarda da 0-6 yaş grubu çocuklar ücretsiz, yetişkin giriş ücreti ise 75 TL olarak belirlendi.

Kentpark Plajı, 3 Haziran itibariyle haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.