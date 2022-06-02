Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor

02.06.2022 14:24
Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 3 Haziran’da açılıyor. Plaj, yaz boyu misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 3 Haziran'da açılıyor. Plaj, yaz boyu misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajında 2022 yaz dönemi sezonu, 3 Haziran itibariyle başlıyor.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı Kentpark'ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bugünlerde misafirlerine serinleme keyfini yaşatacak.

Yapay plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar da görev yapacak.

0-6 yaş grubu çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücreti 50 TL; tesis içerisinde bulunan havuzlarda da 0-6 yaş grubu çocuklar ücretsiz, yetişkin giriş ücreti ise 75 TL olarak belirlendi.

Kentpark Plajı, 3 Haziran itibariyle haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

YORUMLAR
500
Düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı Düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:48 Emine Erdoğan, geri dönüşüm kutularının yaygınlaşmasını istedi: Söyleye söyleye başaracağız
13:46 Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement