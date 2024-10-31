Eskişehir'de Kış Alışverişi Temkinli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Kış Alışverişi Temkinli

Eskişehir\'de Kış Alışverişi Temkinli

Eskişehir'de kışlık giyim satışları, yüksek masraflar nedeniyle beklenenin altında seyrediyor.

31.10.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 22 yıldır giyim mağazası işleten Fırat Kerenciler, soğukların başlamasına rağmen kışlık giyim ürünlerinin satışlarında bir yoğunluk yaşamadıklarını, vatandaşların kış masraflarından dolayı temkinli alışveriş yaptığını anlattı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile yazlık kıyafetler raflara kaldırılırken, yerine kışlık kıyafetler yerleştiriliyor. Kışlık kıyafetlerin fiyatları geçen yıla göre çok büyük bir değişikliğe uğramamasına rağmen esnaf satışlarının pek artmadığını dile getiriyor. İşletmeci Fırat Kerenciler, vatandaşların kış masraflarından dolayı temkinli alışveriş yaptığını ifade etti.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı ürünlere ortalama bir zam geldiğini belirten Fırat Kerenciler "Ürünlerimiz kışlık ve yazlık günlük giyim olmak üzere çeşitlilik gösteriyor. Eşofman takımı, kot pantolonu, gömlek, mont gibi ürünlerimiz mevcut. Bir erkeğin giyebileceği her şeyi satıyoruz diyebilirim. Fiyatların geçen sene ile arasında pek bir fark yok. Döviz hareketlerinden dolayı biraz değişiklik var" dedi.

"Kıyafetleri tamamen eskiyene kadar yenisini almıyorlar"

Birkaç parça yeni kışlık kıyafet alınmasının ortalama 6 bin lira tutacağını vurgulayan Kerenciler, "Kaban fiyatlarımız bin 400 ile bin 800 lira arasında değişiyor. Pantolonlar 750 ila 850 iken gömlek ve sweatshirt fiyatlarımız 650 ile 700 arasında değişiyor. Bir erkeğin ortalama birkaç parça yeni kışlık kıyafetler alması ortalama 6 bin lira diyebilirim. Satışlar yoğun değil, oldukça stabil. Doğalgaz gibi kış masraflarından dolayı insanlar alışveriş yaparken temkinli davranıyorlar. Vatandaşlar kıyafetleri tamamen eskiyene kadar yenisini almıyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Alışveriş, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kış Alışverişi Temkinli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kış Alışverişi Temkinli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.