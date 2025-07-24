Eskişehir'de Kitap Okuma Alışkanlığı Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kitap Okuma Alışkanlığı Devam Ediyor

Eskişehir\'de Kitap Okuma Alışkanlığı Devam Ediyor
24.07.2025 09:39
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Nazlı Sinanoğlu İnanç, kitap okuma alışkanlığının devam ettiğini vurguladı. Dijital ve basılı kitaplar arasında denge kuruldu.

Eskişehir'de kitapevi sahibi olan Nazlı Sinanoğlu İnanç, mecralar değişse veya farklılaşsa bile kitap okuma alışkanlığının devam ettiğini aktardı.

Kitapçılığa 5 yıl önce başlayan Nazlı Sinanoğlu İnanç, İstanbul'da İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Eskişehir'e taşındığını ve meslek değiştirerek kitabevi açmaya karar verdiğini söyledi. Eskişehir'de bilinçli bir kitap okur kitlesi olduğunu belirten İnanç, en çok çağdaş dünya edebiyatına ilgi gösterildiğini belirtti.

"Zamanla okurlar bu kitapçıda hangi türlerin olduğunu biliyor"

Kitabevinde en çok çağdaş dünya edebiyatı bulunduğunu belirten Nazlı Sinanoğlu İnanç, "Bir yerden sonra okurlar bu kitapçıda hangi türlerin olduğunu biliyor. Çağdaş dünya edebiyatını okuyanlar burayı tercih ediyor ve aradıkları kitapları bulabiliyorlar. Bulamazlarsa temin etmeye çalışıyoruz. Okurlar, kitabevinin seçkisini bildikleri için özellikle buraya geliyorlar" dedi.

Daha çok gençlerin ve orta yaş grubunun kitapçıya geldiğini anlatan İnanç, 20-25 yaş aralığında gençler ile orta yaş grubu daha ağırlıklı geldiğini ve düşünülenin aksine eskiye kıyasla kitap okuma sayısının azalmadığını, sadece okuma mecralarının değiştiğini belirtti. Sadece baskılı kitapların değil dijital kitap okuyucuların da olduğunu söyleyen İnanç, "Baskı kitapların yanında dijital kitaplar da tercih ediliyor. İnternetten alanları ise doğal olarak burada göremiyorum ama kitap okuyucularının sanılandan fazla olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir kitap okuyucuyla buluştuysa hangi şekilde olduğunun bir önemi yoktur"

Dijital kitaplara karşı olmadığını belirten Nazlı Sinanoğlu İnanç, şunları;

"Dijital okumaya karşı değilim. Dijital okuma platformlarından kitaba ulaşmak mümkün olabiliyorsa bu bir tercihtir. Çağımızda bu tür şeylere karşı olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Kitapçı olmam ve basılı kitap satmam, dijitale karşı olduğum anlamına gelmiyor. Eğer bir kitap okuyucuyla buluştuysa hangi şekilde olduğunun bir önemi yoktur bence. Basılı kitapların da hiçbir zaman biteceğini düşünüyorum."

"Okumaya başlamak için rafların arasında dolaşmak yeterli"

Okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan İnanç, "İnsanlar önce kendilerini tanımalı, ne okumak istediklerini bilmeli. Dijitalde bu kolay olmuyor ama bir kitabevinde rafların arasında dolaşıp ilgisini çeken bir kitabın arka kapağını okumakla bile güzel bir okuma alışkanlığı kazanılabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kitap Okuma Alışkanlığı Devam Ediyor - Son Dakika

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