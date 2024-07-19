Eskişehir'de Konut Satışları %15,6 Azaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Konut Satışları %15,6 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de 2024 yılının haziran ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında azaldı. İlk el satışlar 369 adet, ikinci el satışlar ise 714 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar %54,1 azalarak 168 adet oldu. Diğer satışlar ise %0,2 azalarak 915 adet olarak kaydedildi. Türkiye genelindeki konut satışları ise %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

19.07.2024 17:28
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de 2024 yılının haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında azaldığını açıkladı.

TÜİK, 'Konut Satış 2024 Haziran' verilerini yayınladı. Bu çerçevede paylaşılan bilgilere göre, kentte 2023 yılının haziran ayına göre azalan konutu satışı 2024 yılında bin 83 adet oldu. Satışlarda konutların 369 adedi ilk defa (ilk el satış), 714 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte satışı yapılan konutlardan ipotekli satışlar ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,1 oranında azalarak 168 adete gerilerken, diğer satışlar yüzde 0,2 oranında azalarak 915 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Konut Satışları %15,6 Azaldı - Son Dakika

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