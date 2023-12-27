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Eskişehir'de Küçük Çocuklar Şehitler İçin Namaz Kıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Küçük Çocuklar Şehitler İçin Namaz Kıldı

Eskişehir'de bulunan Reşadiye Camii'nde toplanan küçük çocuklar, bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ta düzenlediği saldırıda şehit düşen askerler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için namaz kıldı ve dua etti.

Eskişehir\'de Küçük Çocuklar Şehitler İçin Namaz Kıldı
27.12.2023 - 10:08,
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Eskişehir'de küçük çocuklar geçtiğimiz gün Reşadiye Camii'ne giderek şehitler için namaz kılıp, dua etti.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde buluşan küçük çocuklar, geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ta düzenlediği hain saldırılar sonucunda şehit düşen askerler ve İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için cami imamı eşliğinde namaz kıldı. Küçük çocuklar kıldıkları namazın ardından ise dua etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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