Eskişehir\'de Kültür Turları Tercih Ediliyor

Eskişehir'de Kurban Bayramı sırasında tatil yapacak vatandaşlar tercihlerini tatil beldeleri yerine kültür turlarından yana kullanıyor.

Tatil sektöründe 20 yıllık deneyimi olan Necip Çelik, Kurban Bayramı öncesi taleplerin henüz yoğun olmadığını belirtti. Otel fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 30 ila 50 artış yaşanırken, ekonomik tatil arayan Eskişehirlilerin yurt içi kültür turlarına yöneldiğini ifade etti. Çelik, özellikle Marmaris, Fethiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi turlarının uygun fiyatlarıyla dikkat çektiğini, 4 gece konaklamalı bir Güneydoğu Anadolu Bölgesi turunun 2 kişi için 25 bin lira olduğunu aktardı.

"Yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusu"

Eskişehir'de 20 yıldır tatil sektörü ile uğraşan Necip Çelik, bu yılkı tatil fiyatları ve yoğunluğu hakkında, "Şu anda Kurban Bayramı yoğunluğu çok fazla yaşanmıyor, ancak son bir hafta-on gün kala taleplerin artacağını düşünüyoruz. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair belirsizlik nedeniyle misafirler de bu konunun netleşmesini bekliyor olabilir. İşler şu an yavaş seyrediyor, ama hızlanacak gibi görünüyor. Geçen seneye göre otel fiyatlarında yaklaşık yüzde 30 ila 40 oranında, bazı otellerde ise yüzde 50'yi aşan artışlar söz konusu. Örneğin, Antalya bölgesinde ortalama bir beş yıldızlı tesiste iki yetişkin ve çocuklu bir ailenin konaklama maliyeti yaklaşık 40-50 bin lira civarında. Geçen sene bu rakam 25-30 bin lira bandındaydı" şeklinde konuştu.

"4 gecelik bir yurt içi turu yaklaşık 25 bin lira"

Ayrıca Eskişehirli vatandaşların genellikle yurt içi turlara ilgi gösterdiğini söylen işletmeci Çelik, "Özellikle Eskişehir halkı yurt içi kültür turlarına daha fazla ilgi gösteriyor. Çünkü otel rezervasyonlarına göre daha uygun fiyatlı olan bu turlar, özellikle 19 Mayıs döneminde çok yoğun geçti. Bu sene yurt içi kültür turlarının oldukça popüler olacağı bir yıl gibi görünüyor. 60-70 bin liralık tatillere bütçesi yetmeyen aileler, daha ekonomik fiyatlı kültür turlarına yöneliyor. Örneğin, Marmaris-Tatça-Dalyan, Olympos- Adrasan, Fethiye-Kaş- Ölüdeniz gibi programlar sunuyoruz ve bunları olabildiğince uygun fiyatlarla tutmaya özen gösteriyoruz. Günübirlik turlarımız olduğu gibi, 4 gece ya da 7 gece konaklamalı programlarımız da var. Mesela, 4 gece konaklamalı bir Güneydoğu Anadolu Bölgesi turu kişi başı 12 bin 500 lira civarında, iki kişi için toplam 25 bin lira yapıyor. Aynı süreli bir otel tatili için bu rakamın neredeyse iki katını ödemek gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR