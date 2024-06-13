Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Trafik Tedbirleri - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Trafik Tedbirleri

Eskişehir Valiliği, Kurban Bayramı'nda trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli bölgelere girişine izin vermeyeceğini duyurdu. Ayrıca, trafik yoğunluğunun azaltılması ve kazaların önlenmesi için bazı tedbirler alınacak.

13.06.2024 19:31
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Eskişehir Valiliği, Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla belli bölgelere kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilik, Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeni ile vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde özellikle büyük şehirlerden diğer şehirler ile turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak alınan trafik tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D300 karayolunda Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyerek trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlanacak. Tedarik süreçlerinin aksamaması için de yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyir etmelerine müsaade edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Trafik Tedbirleri - Son Dakika

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