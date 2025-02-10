Eskişehir'de Maden Projesine Mahkemeden Red - Son Dakika
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Eskişehir'de Maden Projesine Mahkemeden Red

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Koza Altın tarafından Sarıcakaya'nın Bilal Habeşi Mahallesi'nde yapılmak istenen altın-gümüş madeni projesinin 'ÇED gerekli değildir' kararı, mahkemece iptal edildi. ESÇEVDER yetkilileri, Eskişehirlilerin doğasına sahip çıktığını vurguladı.

10.02.2025 17:01  Güncelleme: 19:11
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(ESKİŞEHİR) - Koza Altın tarafından Sarıcakaya'nın Bilal Habeşi Mahallesi'ne yapılmak istenen altın-gümüş madenine ilişkin 'ÇED gerekli değildir' kararının mahkemece iptal edildiğini söyleyen ESÇEVDER Sekreteri Özgür Özlem Öngel, "Ne mutlu bizlere ki Eskişehirliler memleketlerine sahip çıkıyor" dedi.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Sekreteri Özgür Özlem Öngel, Koza Altın tarafından Sarıcakaya'nın Bilal Habeşi Mahallesi'ne yapılmak istenen altın-gümüş madenine ilişkin "ÇED gerekli değildir" kararının mahkemece iptal edildiğini söyledi.

Eskişehir'in doğasına ve insanına geri dönülmez zararlar verecek projenin önünün kesildiğini belirten Öngel, "Bilindiği gibi Sarıcakaya ilçemize bağlı Bilal Habeşi Mahallesi mevkiinde Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Altın ve Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi için Eskişehir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 16 Eylül 2024 tarihinde 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmişti. Ne mutlu ki yürüttüğümüz hukuk mücadelemiz sonucunda, Eskişehir'in doğasına ve insanına geri dönülmez zararlar getirecek olan bu akıldışı projenin önü kesildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ayrıca TEMA Vakfı tarafından açılan ve bizim de müdahili olduğumuz, Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu ile Eskişehir'deki birçok diğer kurum ve kuruluşun yakından takip ederek destek olduğu ve tüm Eskişehirlilerce sahiplenilen davamız Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 2024/1345 E, 2025/140 K. Sayılı kararı ile kabul edilerek projeye ilişkin ÇED Gerekli Değildir kararının iptaline karar verildi" diye konuştu.

"Eskişehir maden çöplüğü haline getirilmek isteniyor"

"Eskişehir maden çöplüğü haline getirilmek isteniyor" diyen Öngel, "Son yıllarda Eskişehir'in çevre illerden getirilen maden cevherlerinin işlendiği bir maden çöplüğü haline getirilmeye çalışıldığını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Hatırlanacağı gibi, aynı şirket tarafından Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesinde yapılması planlanan 3'üncü maden atık tesisi de yine diğer illerden taşınacak altın ve gümüş cevherinin Eskişehir'de siyanürle işlenmesi projesiydi ve bu proje mahkemece entegre proje olarak değerlendirilerek ÇED olumlu kararı iptal edilmişti. Bu iki mahkeme kararı aynı gerekçe ile, yani diğer illerden cevherin Eskişehir'e taşınarak burada işlenmesinin entegre proje olarak değerlendirilmesi ve bu nedenle kümülatif etki değerlendirmesi yapılması gerekirken buna uyulmadığı gerekçesiyle verilmiştir. Eskişehir maden çöplüğü haline getirilmek isteniyor. Daha da vahimi, tüm halkımıza ait en önemli doğal kaynaklarımız arasında bulunan madenlerimiz, ülke ekonomisine katkı sağlayacağı yalanıyla doğa ve çevrenin yok edilmesi pahasına maden şirketlerinin yağmasına açılıyor. Bunun için hukuka aykırı yöntemlerle yasal gereklilikler şeklen yerine getirilip yapılacak bilimdışı uygulamalar kılıfına uydurulmaya çalışılıyor. Ancak ne mutlu bizlere ki Eskişehirliler memleketlerine sahip çıkıyor. Toprağıyla, suyuyla, ağacıyla, kuşuyla Eskişehir'in doğasını bu talandan korumak için demokratik ve hukuksal mücadelemize tüm Eskişehirli hemşerilerimizle birlikte devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Maden Projesine Mahkemeden Red - Son Dakika

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