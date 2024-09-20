Eskişehir'de Mesleki Yönlendirme Toplantısı Yapıldı

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Yönlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya kurum idarecileri, okul yöneticileri ve rehber öğretmenleri katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda ortaokul öğrencilerinin mesleki eğitime ilişkin tespit edilen sorunları, istatistiki veri ve mesleki yönlendirme süreci ile ilgili yapılacaklar konusunda değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca katılımcıların görüş ve önerileri alınarak konuya ilişkin rapor tutuldu. - ESKİŞEHİR