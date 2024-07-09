Eskişehir'de Milli Takım Forması Satışları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Milli Takım Forması Satışları Arttı

Eskişehir\'de Milli Takım Forması Satışları Arttı

Eskişehir'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını takip eden futbolseverler forma satışlarını arttırarak esnafın yüzünü güldürdü. Arda Güler'in forması en çok tercih edilen formalardan biri oldu. Forma satışlarının oldukça arttığını, en çok Arda Güler formasının tercih edildiği söyleyen spor malzemeleri esnafı Betül Başkaya, milli takım formasının diğer takım formalarını ikiye katladığını belirtti.

09.07.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını takip eden futbolseverler forma satışlarını arttırarak esnafın yüzünü güldürdü. Arda Güler'in forması en çok tercih edilen formalardan biri oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de birçok vatandaş milli takımın EURO 2024 maçını takip etti. Bununla birlikte milli takımın forma satışlarında artış görüldü. Son zamanlarda Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden ve golleriyle adını sık sık duyuran Arda Güler' in milli takım forması yoğun ilgi gördü.

Forma satışlarının oldukça arttığını, en çok Arda Güler formasının tercih edildiği söyleyen spor malzemeleri esnaf Betül Başkaya "Milli maçlar forma satışlarımızı yüzde 50'den fazla etkiledi. Normalde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Eskişehir spor daha fazla satılırken şu anda milli takım forması hepsini ikiye katladı. Genelde küçük çocuklar yabancı takım formalarını tercih ediyordu. Arda Güler'in Real Madrid formasını istiyorlardı ya da Ronaldo formasını alıyordular. Şu an ise Arda Güler'in milli takım formasını istiyorlar. Arda Güler forması geldiği gibi bitiyor, her yaş grubundan en çok sorulan formalar arasında yerini aldı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Arda Güler, Eskişehir, Türkiye, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Milli Takım Forması Satışları Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
02:21 Hizbullah’a destek vermeyi sürdürecek mi İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
09:03 Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD’ye gidiyor Çantasında 4 önemli dosya var Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var
08:41 Teoman’ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağışlandı Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı
07:49 Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu
07:13 İlçe 5 saat içinde küle döndü Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu
01:49 Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
00:19 Türksat 6A uzaya fırlatıldı Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 10:17:57. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Milli Takım Forması Satışları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement