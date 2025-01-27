Devrilen minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kontrolden çıkan minibüs devrilirken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Eskişehir çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerleyen E.Y. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ilk müdahalesinin ardından 112 acil sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Minibüs Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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