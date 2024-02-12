Gaziantep'in geleneksel nohut dürümü Eskişehir'de büyük ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'in geleneksel nohut dürümü Eskişehir'de büyük ilgi görüyor

Gaziantep\'in geleneksel nohut dürümü Eskişehir\'de büyük ilgi görüyor

Gaziantep'in geleneksel sokak lezzeti olan nohut dürümü Eskişehir'de vatandaşlarla tanıştıran Ahmet Karaca, gösterilen ilgiden hayli memnun. Eskişehir'e 3 yıl önce gelen Karaca, kentte hiç nohut dürümü dükkanının olmadığını fark edince kollarını sıvadığını ve büyük bir risk alarak bu işe girdiğini söyledi. Nohut dürümü, vatandaşların beğenisini topluyor ve birçok kişi tarafından arkadaşlarına tavsiye ediliyor.

12.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in geleneksel sokak lezzeti olan nohut dürümünü Eskişehir'de vatandaşlarla tanıştıran Ahmet Karaca, gösterilen ilgiden hayli memnun.

Eskişehir'de daha önce hiçbir yerde satılmadığı öğrenilen nohut dürümü, ilk kez gören vatandaşların dikkatini çekiyor. Geçmişten bugüne Gaziantep'in geleneksel yemeği olduğu bilinen nohut dürümü, vatandaşların beğenisini topluyor. Eskişehir'e 3 yıl önce gelen Karaca, kentte hiç nohut dürümü dükkanının olmadığını fark edince kollarını sıvadığını ve büyük bir risk alarak bu işe girdiğini söyledi. Karaca, hem Eskişehir halkının bu lezzeti tanıyabilmesi adına hem de kendi memleketinden uzaktayken oraların geleneksel yemeğinden kopmamak adına bu dükkanı açtığını belirtti.

"Bizim için nohut dürümü vazgeçilmez bir şeydir"

Kentte daha öncesinde denenmemiş bir lezzeti satmanın riskli olduğunu belirten Ahmet Karaca, "İnsanların bilmediği bir yemek türü olduğu için biraz ön yargılı davranıyorlar. Ama yiyip de beğenenlerde de bağımlılık yapıyor nohutlu dürüm. Bu bir gerçek. Bir riske girdik açıkçası. Eskişehir gibi bir yerde Gaziantep'in nohutlu dürümünü getirip de burada insanlara sevdirebilmek büyük bir başarıdır diye düşünüyorum. Bu nohut dürümü kahvaltılarda da yediğimiz bir sokak lezzetidir. Ama bir Antepli bunun günün her saatinde yiyebilir. Gecenin ikisinde de yiyebilir üçünde de yiyebilir. Bağımlılık yapan ve doyurucu bir lezzet olduğu için bizim Antep insanları için nohut dürüm vazgeçilmez bir şeydir. Burada Eskişehir'de nohut dürümü yiyen insanlar için de aynısı geçerlidir. Buradaki insanlara da alıştırdık mesela." ifadelerine yer verdi.

"Yaptığımız bir dürüm bize 10 kişi olarak geri dönüyor"

Kentte nohut dürümü beğenen vatandaşların, her fırsatta arkadaşlarını buraya getirdiğini ve sürekli tadına baktırmak istediklerini dile getiren Ahmet Karaca, "Diyelim ki siz geldiniz, yediniz, hoşunuza gitti kuzeninizi getiriyorsunuz. Kuzeniniz gidiyor başka bir arkadaşını getiriyor. Biz nohutlu dürümü bu şekilde duyuruyoruz. Yaptığımız bir dürüm bize on kişi olarak geri dönüyor. Alışmadıkları için insanlara en başta biraz garip geliyor ama yedikten sonra alışıyorlar tabii ki buna. Nohut çeşidi olarak, öncelikle klasik nohutumuz var, sadedir. Antep'te ilk başta sadeydi. Sonra biz esnaflar bunu birazcık sosladık, acılıya çevirdik. Gayet de güzel oldu. Ama Eskişehir'de yaşayan her insan acılı yemediği için az acılı bir çeşit daha ürettik. Ona da soslu ismini verdik. Bir ben kendi adıma Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım. İsmi kekikli nohut. Bu dürümü de sadece ben yapıyorum burada. Fiyatlarımız da diğer yemek çeşitlerine göre gayet uygun durumda. Nohut çeşitlerimizin tamamı 50 lira. Fast foodtan sıkılan herkesin deneyebileceği alternatif güzel bir yiyecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Danıştay'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine iptal kararı
    14:04 Danıştay'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine iptal kararı

    Danıştay 13. Daire, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusu üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili kararını verdi. İBB'nin açtığı davada hukuka aykırılık bulunmadığını hükmeden Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin kararı bozuldu ve ihalenin iptaline oybirliği ile karar verildi.

  • Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz
    13:34 Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne neden olduğu Refah kenti saldırısına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Pucca
    13:33 Pucca "Kiramı ödemedi, evime zarar verdi" diyen Tuba Ünsal'a öfke kustu

    Kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca'ya bir darbe de daha önce evinde oturduğu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal'ın "Kiramı ödemedi, evimi de mahvetti" sözlerine sitem eden Pucca, "Yeter, iyice vurun abalıya yaptınız. 3 ay oturdum, ev rutubet içinde olduğu için çıktım. Partilerine çağırıp paylaşım yapmamı isterken bir şey yoktu. Bu kadar muzdaripseniz yasal hakkınızı kullanın" dedi.

  • İstanbul'da Beton Mikseri Hamile Kadını Ezdi, Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti
    13:13 İstanbul'da Beton Mikseri Hamile Kadını Ezdi, Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti

    İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı
    13:08 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı

    Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı.

  • Hollanda'dan İsrail'e ambargo: F-35 savaş uçağı parçalarının satışı durduruldu
    13:05 Hollanda'dan İsrail'e ambargo: F-35 savaş uçağı parçalarının satışı durduruldu

    Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.

  • İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti
    12:20 İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti

    İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

  • İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
    12:08 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.

Ahmet Karaca, Eskişehir, Gaziantep, Gastronomi, Yemek, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'in geleneksel nohut dürümü Eskişehir'de büyük ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 14:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'in geleneksel nohut dürümü Eskişehir'de büyük ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement