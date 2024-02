Gaziantep\'in geleneksel nohut dürümü Eskişehir\'de büyük ilgi görüyor

Yerel

Gaziantep'in geleneksel sokak lezzeti olan nohut dürümünü Eskişehir'de vatandaşlarla tanıştıran Ahmet Karaca, gösterilen ilgiden hayli memnun.

Eskişehir'de daha önce hiçbir yerde satılmadığı öğrenilen nohut dürümü, ilk kez gören vatandaşların dikkatini çekiyor. Geçmişten bugüne Gaziantep'in geleneksel yemeği olduğu bilinen nohut dürümü, vatandaşların beğenisini topluyor. Eskişehir'e 3 yıl önce gelen Karaca, kentte hiç nohut dürümü dükkanının olmadığını fark edince kollarını sıvadığını ve büyük bir risk alarak bu işe girdiğini söyledi. Karaca, hem Eskişehir halkının bu lezzeti tanıyabilmesi adına hem de kendi memleketinden uzaktayken oraların geleneksel yemeğinden kopmamak adına bu dükkanı açtığını belirtti.

"Bizim için nohut dürümü vazgeçilmez bir şeydir"

Kentte daha öncesinde denenmemiş bir lezzeti satmanın riskli olduğunu belirten Ahmet Karaca, "İnsanların bilmediği bir yemek türü olduğu için biraz ön yargılı davranıyorlar. Ama yiyip de beğenenlerde de bağımlılık yapıyor nohutlu dürüm. Bu bir gerçek. Bir riske girdik açıkçası. Eskişehir gibi bir yerde Gaziantep'in nohutlu dürümünü getirip de burada insanlara sevdirebilmek büyük bir başarıdır diye düşünüyorum. Bu nohut dürümü kahvaltılarda da yediğimiz bir sokak lezzetidir. Ama bir Antepli bunun günün her saatinde yiyebilir. Gecenin ikisinde de yiyebilir üçünde de yiyebilir. Bağımlılık yapan ve doyurucu bir lezzet olduğu için bizim Antep insanları için nohut dürüm vazgeçilmez bir şeydir. Burada Eskişehir'de nohut dürümü yiyen insanlar için de aynısı geçerlidir. Buradaki insanlara da alıştırdık mesela." ifadelerine yer verdi.

"Yaptığımız bir dürüm bize 10 kişi olarak geri dönüyor"

Kentte nohut dürümü beğenen vatandaşların, her fırsatta arkadaşlarını buraya getirdiğini ve sürekli tadına baktırmak istediklerini dile getiren Ahmet Karaca, "Diyelim ki siz geldiniz, yediniz, hoşunuza gitti kuzeninizi getiriyorsunuz. Kuzeniniz gidiyor başka bir arkadaşını getiriyor. Biz nohutlu dürümü bu şekilde duyuruyoruz. Yaptığımız bir dürüm bize on kişi olarak geri dönüyor. Alışmadıkları için insanlara en başta biraz garip geliyor ama yedikten sonra alışıyorlar tabii ki buna. Nohut çeşidi olarak, öncelikle klasik nohutumuz var, sadedir. Antep'te ilk başta sadeydi. Sonra biz esnaflar bunu birazcık sosladık, acılıya çevirdik. Gayet de güzel oldu. Ama Eskişehir'de yaşayan her insan acılı yemediği için az acılı bir çeşit daha ürettik. Ona da soslu ismini verdik. Bir ben kendi adıma Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım. İsmi kekikli nohut. Bu dürümü de sadece ben yapıyorum burada. Fiyatlarımız da diğer yemek çeşitlerine göre gayet uygun durumda. Nohut çeşitlerimizin tamamı 50 lira. Fast foodtan sıkılan herkesin deneyebileceği alternatif güzel bir yiyecek" dedi. - ESKİŞEHİR