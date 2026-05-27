Eskişehir\'de Öğrenciler Bayramı Birlikte Kutladı

Eskişehir'deki Osman Efendi, Eskişehir ve Gündüzalp yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen bayramlaşma ve kahvaltı programları ile Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhunu bir arada yaşadı.

Eskişehir'de bayramı ailelerinden uzakta Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında geçiren gençler için bayramlaşma programları düzenlendi. Eskişehir Yurdu, Osman Efendi Yurdu ve Gündüzalp Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, bayramın manevi iklimi ve dayanışma ruhu paylaşıldı. Gündüzalp Yurdu'nda kalan öğrenciler, bayram namazının hemen ardından düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek, bayramı birlikte karşıladı. Osman Efendi Yurdu'nda da öğrencilerin katılımıyla sıcak bir bayramlaşma programı icra edildi. Eskişehir Yurdu'nda ise bayramlaşma merasiminin ardından öğrenciler için açık büfe kahvaltı ikramı sunuldu. - ESKİŞEHİR