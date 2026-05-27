Eskişehir'de Öğrenciler Bayramı Birlikte Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Öğrenciler Bayramı Birlikte Kutladı

Eskişehir\'de Öğrenciler Bayramı Birlikte Kutladı
27.05.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki öğrenci yurtlarında bayramlaşma ve kahvaltı programları düzenlendi.

Eskişehir'deki Osman Efendi, Eskişehir ve Gündüzalp yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen bayramlaşma ve kahvaltı programları ile Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhunu bir arada yaşadı.

Eskişehir'de bayramı ailelerinden uzakta Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında geçiren gençler için bayramlaşma programları düzenlendi. Eskişehir Yurdu, Osman Efendi Yurdu ve Gündüzalp Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, bayramın manevi iklimi ve dayanışma ruhu paylaşıldı. Gündüzalp Yurdu'nda kalan öğrenciler, bayram namazının hemen ardından düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek, bayramı birlikte karşıladı. Osman Efendi Yurdu'nda da öğrencilerin katılımıyla sıcak bir bayramlaşma programı icra edildi. Eskişehir Yurdu'nda ise bayramlaşma merasiminin ardından öğrenciler için açık büfe kahvaltı ikramı sunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Öğrenciler Bayramı Birlikte Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

13:51
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:10:17. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Öğrenciler Bayramı Birlikte Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.