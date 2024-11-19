Eskişehir\'de Öğrencilere \'Günaydın Çorbası\' İkramı Başladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), sabahın erken saatlerinde okula giden üniversite öğrencileri için "Günaydın Çorbası" uygulamasını yaşama geçirdi. Başkan Ayşe Ünlüce, "Soğuk Eskişehir sabahlarında içiniz ısınsın, afiyet olsun" sözleriyle uygulamanın başladığını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik sosyal belediyecilik çalışmaları devam ediyor. Yakın zaman önce abonman kart, ulaşımda gece seferleri gibi çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üç ayrı noktada üniversite öğrencileri için her gün ücretsiz sıcak çorba ikramı yapmaya başladı.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan çorbalar, öğrencilerin hizmetine bugünden itibaren sunuldu. Sabahın erken saatlerinde görevliler tarafından üniversite öğrencilerine Anadolu Üniversitesi Eczacılık girişinde, OGÜ tramvay durağında ve Hızır Bey KYK Yurdu otobüs duraklarında sıcak çorba ikramı yapıldı.

Gençlerin her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Ünlüce, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sabahın erken saatlerinde çoğu zaman kahvaltı yapmadan üniversitelere gittiğini biliyorum. Soğuk Eskişehir sabahlarında bir nebze de olsa gençlerimizin içini ısıtmak ve onların güne sağlıklı bir şekilde başlamasını sağlamak için 'Günaydın Çorbası' uygulamamıza başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.