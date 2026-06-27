Öğretmenlerden Bakan Tekin'e yıl sonu karnesi

Haber: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Dershaneler Sokak'ta bir araya gelen Eğitim Sen, Eğitim İş ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Köprübaşı'na yürüyüş düzenledi. Öğretmenler, eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile MEB Bakanı Yusuf Tekin'e yıl sonu karnesi verdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile beraber öğretmenler Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'e yıl sonu karnesi verdi. Eskişehir'de Dershaneler Sokak'ta bir araya gelen Eğitim Sen, Eğitim İş ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Köprübaşı'na yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da destek verdi.

"EĞİTİM SİSTEMİ SİSTEMATİK BİR ŞİDDET REJİMİYLE YÖNETİLİYOR"

Köprübaşı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, şunları söyledi:

"Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin en temel harcı, en sarsılmaz sütunu olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimin, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle nasıl planlı bir tasfiye ve imha operasyonuna maruz bırakıldığını ortaya koymak için bugün tüm Türkiye'de alanlardayız. Okullarımızın nasıl birer şiddet, sömürü ve ideolojik dayatma laboratuvarına dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla haykırmak için buradayız! Karşımızdaki tablo artık basit bir "aksaklık", bir "yönetim hatası" ya da sıradan bir "bütçe yetersizliği" değildir. Türkiye'de eğitim sistemi bugün sadece sorun yaşamıyor; Türkiye'de eğitim sistemi, tepeden tırnağa bizzat siyasi iktidar ve onun bakanı tarafından kurulan sistematik bir şiddet rejimiyle yönetiliyor!"

"EĞİTİM DÜNYASI KAN AĞLIYOR FARKINDA MISINIZ?"

Buradan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden, bu örgütlü kuşatmanın, bu kurumsal çöküşün baş mimarı olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça sesleniyoruz: Sayın Bakan, siz koltuğunuzda oturup pembe tablolar çizerken, kameraların karşısına geçip "başarı hikayeleri" anlatırken, bu ülkenin eğitim dünyası kan ağlıyor, farkında mısınız? Sizin o soğuk, o ruhsuz, o çarpıtılmış istatistiklerinizin arkasında aç kalan çocuklar, hakları ellerinden alınan, coplanan öğretmenler, tarikatların karanlık kucağına itilen koca bir nesil var! Siz lüks salonlarda nutuk atarken, biz bu ülkenin okullarından, görevi başında vahşice katledilen Fatma Nur Çelik gibi gencecik öğretmenlerimizin cenazelerini kaldırıyoruz!

"BU TABLONUN SORUMLUSU DOĞRUDAN SİZSİNİZ"

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta okullarımız silahlı baskınlarla sarsılırken, bir öğrenci elini kolunu sallayarak sınıfa silahla girip öğretmenleri, idarecileri hedef alırken siz hangi başarıdan bahsediyorsunuz? Sizin bakanlığınız döneminde okullar, çocuklar için güvenli bir sığınak olmaktan çıkmış; ne öğrencimizin ne de öğretmenimizin can güvenliğinin kaldığı yerler haline dönüşmüştür! Bu ülkenin eğitimini getirdiğiniz nokta tam bir kurumsal çöküştür, can güvenliği krizidir ve bu tablonun doğrudan sorumlusu sizsiniz!"

"EĞİTİM KAMUSAL BİR HAK OLMAKTAN ÇIKTI"

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 eğitim-öğretim yılı bugün tamamlanırken, Türkiye'de eğitim sistemi kronikleşen köklü sorunların, piyasacı dönüşümün ve laiklik karşıtı kuşatmanın gölgesinde tarihinin en derin yapısal krizlerinden birini geride bırakmaktadır. Sendikamız Eğitim Sen tarafından hazırlanan "Yıl Sonu Eğitimin Durumu Raporu", Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve siyasi iktidarın sınıfsal-siyasal tercihlerle eğitimi kamusal bir hak olmaktan çıkarıp nasıl bir ticari pazar alanına dönüştürdüğünü somut verilerle ortaya koymaktadır."

"ÖĞRETMEN ADAYLARI 32 BİN 351 TL SEFALET ÜCRETİNE MAHKÜM EDİLDİ"

Bu veriler ışığında, Bakan Yusuf Tekin'in dönemsel icraatlarına dair yıl sonu karnesini kamuoyuyla paylaşıyoruz: Çeyrek asırda özel okulların payı yüzde 1,9'dan yüzde 8'e ulaşmış, sistemdeki her 4 resmi okula karşılık 1 özel okul düşer hale gelmiştir. Türkiye, öğrenci başına harcamada OECD ortalamasının çok altında kalarak halkın çocuklarını niteliksiz eğitim almaya mahküm etmiştir. Öğretmenlik mesleği kadrolu, sözleşmeli ve "ücretli" olarak dikey bölünmüştür. Eğitim fakültesi diplomalarını fiilen yok sayan "Milli Eğitim Akademisi" dayatmasıyla öğretmen adayları güvencesizliğe ve 32 bin 351 TL sefalet ücretine mahküm edilmiştir. Sınava giren her 100 öğretmenden sadece 14'ü atanabilirken, 800 bini aşkın ataması yapılmayan öğretmen güvencesiz iş piyasasına ve umutsuzluğa itilmiştir."

"MEB ÖZEL OKUL PATRONLARININ ÇIKARLARINI SAVUNUYOR"

Özek Sektör Öğretmenleri Sendikası Eskişehir İl Temsilciliği adına açıklama yapan Yücel Karasu ise şunları söyledi:

"Ülkemizde eğitimin geldiği noktayı şöyle özetleyebiliriz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz' sözü, eğitimde hayat buldu. Saray iktidarı bu ülkede emeğiyle geçinen milyonlarca işçinin, emekçinin, köylünün değil, patronların, holdinglerin iktidarı olduğunu her koşulda ispatladı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun çoğu kimlerden oluşuyor biliyor musunuz? Özel okul patronları ve holding temsilcilerinden. Peki, bu kurulda kimler yok biliyor musunuz? Evet, hiçbir öğretmen yok, hiçbir eğitim sendikası yok. Bu durum bile, bize verilen sözleri Meclis'e duyurmak isteyen arkadaşlarımızın, 14 Haziran'dan bu yana, neden engellendiğini, neden darp edildiğini, neden biber gazlı müdahaleye maruz kaldıklarını, neden ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını ve sonuçta neden açlık grevine girmek zorunda kaldıklarını sanırım en iyi şekilde açıklıyor. Saray yönetimi ve onun Milli Eğitim Bakanlığı açıkça özel okul patronlarının çıkarlarını savunuyor! Biz Özel Sektör Öğretmenlerini ve mülakat mağduru arkadaşlarımızı ise açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor."