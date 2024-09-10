Çırak Azlığı Sert Tavırlardan Kaynaklanıyor - Son Dakika
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Yerel

Çırak Azlığı Sert Tavırlardan Kaynaklanıyor

Çırak Azlığı Sert Tavırlardan Kaynaklanıyor

Eskişehir'de otomobil tamiri ve bakımı yapan Osman San, sanayide çırak azlığının, ustaların çocuklara olan tavırlarının sertliğinden dolayı kaynaklı olduğunu söyledi. San, işyeri sahiplerinin iyi davranmadığı için çırakların işi kolayca bıraktığını ifade etti.

10.09.2024 10:44
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Eskişehir'de otomobil tamiri ve bakımı yapan Osman San, sanayide çırak azlığının, ustaların çocuklara olan tavırlarının sertliğinden dolayı kaynaklığı olduğunu söyledi.

Eskişehir'de uzun yıllardır otomobil tamiri ve bakımı yapan Osman San, sanayideki çırak azlığı hakkında konuştu. Yeni neslin bir bölümünün bu mesleğe meraklı olduğunu belirten San, işyeri sahiplerinin iyi davranmadığı için çırakların işi kolayca bıraktığını ifade etti. Kendi dükkanında 3 çırağı yetiştirdiğini belirten Osman San, hepsiyle arkadaş gibi olduğunun altını çizdi.

"Benim üç çırağım var ve hepsi arkadaşım gibi"

Sanayide çalışan çırak azlığı hakkında konuşan otomobil tamircisi Osman San, "Çırak noksanlığı doğrudur ama çırak sabah 08.00 gelecek, akşam 18.00'da gidecek. 18.00'dan sonra çalıştırdığın çırak durmuyor. İşveren çocuğa normal davranacak, kendi çocuğu gibi davranınca problem olmuyor. Ama biz çırak diye eski usulden gitmeye çalışıyoruz. Örneğin, kötü söz, sert konuşma, kaba kuvvet bu ve benzeri durumlar olduğunda çırak doğal olarak çalışmaz. Benim üç çırağım var ve hepsi arkadaşım gibi. Sorun yaşadığında ya da soru sorduğunda tarif ediyoruz, böyle yap diyoruz. Yani bağırıp, çağırdığında zaten ertesi gün gidiyorlar. İyi davranınca verim de alıyorum örneğin daha üç günlük çocuk amortisör söküyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Güncel, Yerel, Çocuk, Son Dakika

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