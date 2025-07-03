Eskişehir'de Özel Bireyler için Doğa ve Sanat Projesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Özel Bireyler için Doğa ve Sanat Projesi

Eskişehir\'de Özel Bireyler için Doğa ve Sanat Projesi
03.07.2025 16:56
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TÜBİTAK 4008 projesi, zihinsel yetersiz bireylerin çevresel farkındalığını artırdı.

Eskişehir'de 'TÜBİTAK 4008-Zihin Yetersizliği Tanılı Bireylerde Doğa ve Sanat Aracılığıyla Çevresel Farkındalık ve Sosyal Uyumun Buluşması' projesinin yaygınlaştırma toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından yürütülen projenin yaygınlaştırma toplantısı, çalışmanın somut başarılarını ve oluşturduğu derin etkiyi gözler önüne serdi. Program, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendiren bu yenilikçi yaklaşımın sonuçlarını paydaşlarla buluşturdu. Proje çerçevesinde, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan 18 yaş ve üzeri 12 birey, 6 gün süren zengin bir programa dahil oldu. Katılımcılar, doğa ve sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak hem çevresel farkındalıklarını artırdı hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Program; doğa gözlemleri, ekosistem keşifleri, astronomi tanıtımları, afet bilinci, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji gibi kritik konularda farkındalık çalışmaları ile sanat atölyelerini bir araya getirdi.

"Bu proje bir inançtı, her bireyin gelişebileceğini gördük"

Projenin felsefesini ve hedeflerini anlatan proje uzmanı Çiğdem Altun, projenin Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi gibi güçlü kurumların iş birliğiyle, Afyon, Bilecik ve Eskişehir İllerinden çok sayıda uzmanın katkısıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Bilimsel ölçme araçları ve gözlem sonuçlarının, katılımcıların doğaya olan ilgisinde, sosyal iletişim, kendini ifade etme ve özgüven becerilerinde anlamlı bir artış olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Altun, "Bu proje bir bakış açısıydı, bir duruştu, bir inançtı. Biz bu projeyle; fırsat verildiğinde, doğru ortam sağlandığında her bireyin öğrenebileceğini, gelişebileceğini ve topluma katkı sunabileceğini bir kez daha gördük ve yaşadık" dedi.

"Küçük dokunuşların kelebek etkisi"

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, sosyal hizmet alanındaki çalışmaların toplumsal etkisine dikkat çekti. Müdür Bayrak, "Hayatın içerisinde böyle minik görülen bazı adımlar vardır. Kelebek etkisi bizler için çok küçük ama birileri için çok kıymetli anlam taşıyan, iz bırakan adımlardır. Sosyal hizmetler öyle bir alan ki, bir kişiye dokunduğunuzu zannederken aslında bir nesile dokunduğumuzu fark ettim. Bu yüzden bir gezi düzenleyelim cümlesiyle yola çıktığınız her adımın, birçok kişinin iç dünyasında ve hayata tutunmasında ne kadar büyük etkiler bıraktığını düşünmekte bile zorlanabiliriz" diyerek projenin derin anlamını vurguladı.

Katılımcılar yeni projeleri dört gözle bekliyor

Konuşmaların ardından, proje etkinliklerini ve katılımcıların duygu dolu anlarını yansıtan videolar gösterildi. Proje katılımcılarından Arzu Şengöz, kürsüye çıkarak bu deneyimin kendisi ve arkadaşları için ne kadar değerli olduğunu dile getirdi. Şengöz, hayatlarına dokunan bu anlamlı yolculuğun devamını getirecek yeni projeleri dört gözle beklediklerini ifade ederek tüm proje ekibine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tübitak, Sağlık, Eğitim, Sanat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Özel Bireyler için Doğa ve Sanat Projesi - Son Dakika

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