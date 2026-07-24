Şehit orman kahramanları dualarla anıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken 23 Temmuz 2025 tarihinde şehit olan 10 kahraman, düzenlenen programda dualarla anıldı. Programa katılan şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit olmuştu. Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam 1 sene geçti. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin anılması için Seyitbattalgazi Türbesi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Program kapsamında, Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı.

"Babam olmadan sanki dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum"

Programa hem çok sayıda vatandaş hem de şehit aileleri katıldı. Şehit Eyüp Dereli'nin 11 yaşındaki oğlu Batuhan Dereli, "Bugün babamın vefatının birinci yıl dönümü için buradayız. Şu anda hem kendimi mutlu hissediyorum hem de kendimi üzgün hissediyorum. Mutlu hissetmemin nedeni, babam her zaman şehit olmak istiyordu, bu mertebeye de geldiği için mutluyum. Üzgün olmamın nedeni de, babam bizim sağ kolumuzdu, sol kanadımızdı. Babam olmadan sanki dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum, o yüzden üzgünüm. Dozerci olma hayalim devam ediyor. Babam hala aslında o işi yapıyor, ben de bu işi yapmak ve dozer sürmeye devam etmek istiyorum" dedi.

"Sanki bir yıldan çok daha uzun yıllar geçti bizim için"

Eyüp Dereli'nin ablası Berna Coşan, "Orman Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz, bugün Seyitgazi'de Orman Bölge Müdürlüğü okutuyor, dün bizim mevlidimiz vardı, babamın okutuldu. Kardeşimin vefat yıl dönümünde onu anma programındayız, herkese teşekkür ederiz. Eyüp benim için çok değerliydi, o benim her şeyimdi. Ablalar kardeşlerin ikinci annesidir, o bana hep, 'Sen benim ikinci annemsin ablacım' derdi. Öyleydi, benim çok kıymetlimdi. Çok üzgünüm. Çocuklarımızla hayata devam etmeye çalışıyoruz; onun çocuklarıyla, kendi çocuklarımla. Sanki bir yıldan çok daha uzun yıllar geçti bizim için. Acı dolu, üzüntü dolu bir yıl geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Vefatından 10 gün önce düğün yapmıştı"

Şehit Tolunay Kocaman'ın eniştesi Seydi Kanat ise, şunları söyledi:

"Tabii o acıyı yaşayanlar bilir. Şehidimiz vefatından 10 gün önce düğün yapmıştı. Tabii en büyük travmayı yaşayan da eşi olmuştur ama bu takdir-i ilahi, bunu kimse değiştiremez. Orada yaşanan bir kaza diye bakıyoruz olaya. Gerekli araştırma yapılarak bunlar kamuoyuna açıklandı zamanında. Biz de elbette ki her aile gibi aynı şekilde o günü, o acıları yaşayan bir aileyiz. Benim kendi çocuklarımdan birisi ormancı, birisi itfaiyeci. Bunlar doğal hayatın içerisinde olan şeyler. Tabii o gün orada devletimiz ve milletimiz adına büyük bir acı yaşanmıştır. O acıları yaşayan tüm yakınlarımızın başı sağ olsun."