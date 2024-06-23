Eskişehir'de Sifon Limonata Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Sifon Limonata Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'e özgü lezzetlerden olan sifon limonata, 9 günlük bayram tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı. Eskişehir'in yerel lezzeti ve vatandaşların vazgeçilmezi olan sifon limonata, limon, portakal ve şeker karışımına gazlı su eklenmesiyle elde edilen özgün lezzetiyle büyük ilgi gördü. Sifon limonata tezgahı işleten Abdullah Satır, turistlerin ilgisini çektiğini ve bayramda yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

23.06.2024 14:20
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Eskişehir'e özgü lezzetlerden olan sifon limonata, 9 günlük bayram tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı.

Eskişehir'in yerel lezzeti ve vatandaşların vazgeçilmezi olan sifon limonata, 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Limon, portakal ve şeker karışımına gazlı su eklenmesiyle elde edilen sifon limonata özgün lezzetiyle vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya kaldı.

Eskişehirlilerin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler de sifon limonataya ilgi gösterdi. Sifon limonata tezgahı işleten Abdullah Satır, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar serinlemek için sifon limonataya yöneliyor. Bizim sezonumuz başladı. Buraya özgü bir lezzet olduğu için turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle bayramda yoğun ilgiyle karşılaştık. Bugün bayram tatilinin son günü olduğu için insanlar dönüş yolunda, şu an durgunluk mevcut. Sifon limonatanın farkı karışımının 40 ila 45 sene öncesine dayanmasıdır. Gazozunu da kendimiz yaptığımız için daha lezzetli ve doğal bir içeriğe sahip. Öğlen ve akşam saatlerinde satışlarda hareketlilik oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sifon Limonata Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sifon Limonata Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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