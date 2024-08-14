Eskişehir'de Siyanürlü Altın Madenine Karşı 8 Bin 712 İmza Toplandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Siyanürlü Altın Madenine Karşı 8 Bin 712 İmza Toplandı

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Cengiz Holding tarafından Eskişehir'e yapılmak istenen siyanürlü altın-gümüş madenine karşı toplanan 8 bin 712 imza, Alpagut Atalan'da Madene Hayır Platformu tarafından valiliğe teslim edildi.

14.08.2024 14:35
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(ESKİŞEHİR) - Cengiz Holding tarafından Eskişehir'e yapılmak istenen siyanürlü altın-gümüş madenine karşı toplanan 8 bin 712 imza, Alpagut Atalan'da Madene Hayır Platformu tarafından valiliğe teslim edildi.

Cengiz Holding tarafından Mihalgazi Alpagut ve Tepebaşı Atalan mahallelerine siyanürlü altın-gümüş maden projesi yapılmak isteniyor. 15 Ağustos'ta Alpagut mahallesinde yapılacak olan halkın katılımı toplantısı öncesinde İsmet İnönü ve Hamamyolu Caddelerinde imza stantları açan Alpagut Atalan'da Madene Hayır Platformu, topladıkları 8 bin 712 imzayı Eskişehir Valiliği'ne teslim etti.

"Projede siyanürlü altın madenciliğinin her türlü aşamalarını görmekteyiz"

İmzaları teslim etmeden önce valilik önünde Platform adına açıklama yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Filiz Fatma Özkoç şunları söyledi:

"Cengiz Holding Eskişehir'de yeni bir altın gümüş madeni projesini Tepebaşı Atalan ve Mihalgazi Alpagut mahallelerinde hayata geçirmek istiyor. Proje incelendiğinde siyanürlü altın madenciliğinin her türlü aşamalarını görmekteyiz. Projenin gerçekleştirildiği bölge havası, suyu ve toprağı ile birlikte özel ve hassas olup mikro klima özelliğine sahiptir. Bu yüzdendir ki projenin bu bölgede gerçekleşmesi bölge ve çevre illerindeki doğaya, insan sağlığına büyük zarar verecektir. Bizler Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ve Eskişehir sivil toplum örgütleri olarak Alpagut Atalan'da Madene Hayır Platformu'nu oluşturduk. Platform kısa bir sürede siyanürlü altın projesine karşı imza kampanyası başlattı.

"Doğanın katliamına hayır diyoruz"

Kampanyamıza yoğun bir ilgi ve katılım sağlandı. Kampanyada 3 bin 358 bireysel dilekçe ve 5 bin 354 toplam imza yani kısaca toplam 8 bin 712 imzaya ulaştı. Dün biten imza kampanyamızda topladığımız imzalarımızı bugün Eskişehir Valiliği'ne teslim etmek için buradayız. Bizler havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkarak sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kısacası doğanın katliamına ve siyanürlü altın madenciliğine 'hayır' diyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Siyanürlü Altın Madenine Karşı 8 Bin 712 İmza Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Siyanürlü Altın Madenine Karşı 8 Bin 712 İmza Toplandı - Son Dakika
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