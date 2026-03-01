Eskişehir'de Soğuk Hava Araçları Buz Tuttu - Son Dakika
Eskişehir'de Soğuk Hava Araçları Buz Tuttu

Eskişehir'de Soğuk Hava Araçları Buz Tuttu
01.03.2026 11:22
Sabah saatlerinde eksi derecelere düşen sıcaklık, araçların yüzeylerinin buz tutmasına neden oldu.

Eskişehir'de özellike sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava dışarıda park halinde bulunan araçların buz tutmasına sebep oldu.

Kent genelinde etkisini sürdüren soğuk havalar bu seferde araçları etkiledi. Sabah saatlerinde eksi derecelere kadar düşen sıcaklıklar, dışarıda park halinde bulunan araç yüzeylerinin buz tutmasına neden oldu. Araç sahipleri ise sabah saatlerinde dakikalarca buzun çözülmesi için mücadele ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Eskişehir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
